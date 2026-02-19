Hrant’ın Arkadaşları Dink cinayetine giden yolu dijital arşivle hatırlatıyor

Hrant’ın Arkadaşları, paylaşımların yalnızca hafızayı tazelemekle kalmayacağını, aynı zamanda cinayette rolü olanların yöntemlerinin anlaşılmasına ve benzer cinayetlerin önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin 20. yılı yaklaşırken, Hrant’ın Arkadaşları inisiyatifi, cinayetin arkasındaki karanlık süreci ve ilişkileri unutturmamak amacıyla sosyal medyada bir dijital arşiv yayını başlattı.

“Neden Hedef Seçildim” isimli X, Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacak paylaşımlar, cinayete giden sürecin kronolojik izini sürecek.

Manifesto yayınlandı

İnisiyatif, dün sosyal medya hesaplarından bir manifesto yayınladı. Manifestoda, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi ofisinin önünde katledildiği hatırlatıldı. Manifestoda, cinayete giden yolun yıllara yayılan hedef gösterme, tehditler, yargılamalar ve sistemli ötekileştirme ile örüldüğü belirtildi.

“Hrant Dink, son üç yılda nasıl hedefe konduğunu kendisi ‘Neden Hedef Seçildim’ başlıklı yazısında anlatmıştı. Bu paylaşımlarla cinayet öncesi süreç, linç kampanyaları ve dönemin olayları kronolojik olarak takip edilebilecek” denildi.

Sosyal Medyada kronolojik arşiv

Hrant’ın Arkadaşları, 21 Şubat Cumartesi günü başlayacak paylaşımlarda 2004–2007 arasındaki kritik olayları ele alacak.

Agos’un haberine göre, paylaşımlar, Hrant Dink’in hedef gösterilme sürecini ve cinayete giden adımları belgelerle ve bilgi notlarıyla görünür kılacak.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Her hafta iki paylaşım yapmayı planlıyoruz. Amacımız, birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi gösterilen olayları ve dönemin manşetlerini bir araya getirerek, unutturulmaya çalışılan hafızayı tazelemek” denildi.

“Bu çalışmalar, inatla sürdürdüğümüz adalet arayışımızın temellerini göstermek ve Hrant için adalet talebimizi hatırlatmak amacıyla yapılacak” denildi.

Paylaşımlara X’te @hedefsecildim, Facebook’ta Neden Hedef Seçildim ve Instagram’da @nedenhedefsecildimhesaplarından ulaşılabiliyor.

bianet