Papa Leo, Donald Trump’ın davetini neden reddetti?

Vatikan, Trump’ın girişimindeki “kritik meseleler” hakkında endişe duyduğunu belirtti

Maroosha Muzaffar

Vatikan’dan üst düzey bir yetkili, Papa XIV. Leo’nun Donald Trump’ın sözde “Barış Kurulu” girişimine katılma davetini reddettiğini söyledi.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa’nın bu girişimle ilgili bir dizi endişesi olduğunu ve dolayısıyla “katılmayacağını” belirtti.

Parolin, “Bizim için çözülmesi gereken bazı kritik meseleler var” dedi.

Endişelerimizden biri, uluslararası düzeyde bu kriz durumlarını her şeyden önce BM’nin yönetmesi gerektiği. Bu, ısrar ettiğimiz noktalardan biri.

Trump, başlangıçta Gazze’deki ateşkesi denetlemek ve Hamas’la İsrail arasındaki çatışmanın ardından Gazze’nin yeniden inşasını koordine etmek için tasarlanan kurula bir dizi dünya liderini davet etti.

Kapsamı o zamandan beri genişletildi ve Trump, bunun bir dizi küresel anlaşmazlığı ele almak için uygun bir yer olacağını söyledi. Bazıları bunu, ABD Başkanı’nın, defalarca amacına uygun olmamakla eleştirdiği Birleşmiş Milletler’e alternatif çok taraflı bir forum kurma çabası olarak görüyor.

Papa’nın Trump tarafından kurula katılmaya davet edildiğini daha önce Kardinal Parolin doğrulamıştı. Ocak ayında “Papa daveti aldı ve ne yapacağımızı değerlendiriyoruz; konuyu inceliyoruz” demişti.

O dönemde yönetim kuruluna katılma davetinin “cevap vermek için biraz zaman gerektirdiğini” ve “mali katılma talebinin gelmediğini” çünkü “bunu yapacak durumda olmadıklarını” söylemişti.

Trump, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yeniden inşasına yardımcı olmak için şimdiden 5 milyar dolardan fazla kaynak taahhüt ettiğini iddia ediyor.

Ancak kurulun kadrosuyla ilgili endişeler var. Avrupa hükümetleri, Trump’ın Şubat 2022’den beri Ukrayna’yla savaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmesine şaşırdıklarını belirtti.

Arap devletleri de 72 bin Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze Savaşı’nı gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu’nun dahil edilmesine öfke duydu.

Ve eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair’ın önemli rolüyle ilgili endişeler var; Blair, Trump’ın girişimle bağlantılı olarak açıkladığı ilk isimlerden biriydi. Blair’ın, Britanya’nın Irak savaşına katılımıyla ilgili uzun süredir devam eden eleştirilere rağmen, kurucu yürütme kurulunda yer alması bekleniyor.

Tartışmalara rağmen Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil onlarca ülke kurula katılma sözü verdi.

Papa Leo, ilk Amerikalı papa seçildiğinden beri Trump’ın politikalarını tekrar tekrar eleştiriyor. Geçen yıl ekimde, başkanın sert göçmenlik politikalarının Katolik Kilisesi’nin “yaşam yanlısı” değerleriyle uyumlu olup olmadığını sorgulamıştı.

Roma’da medyaya yaptığı açıklamada, “Kürtaj karşıtı olduğunu söyleyen ama Birleşik Devletler’deki göçmenlere yapılan insanlık dışı muameleyi onaylayan biri, bunun yaşam yanlısı olup olmadığını bilmiyorum” demişti.

O dönemde Beyaz Saray bu yorumlara karşı çıkmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bu yönetim altında Birleşik Devletler’de yasadışı göçmenlere insanlık dışı muamele yapıldığı iddialarını reddediyorum” demişti.

Bu yönetim, ulusumuzun yasalarını mümkün olan en insancıl şekilde uygulamaya çalışıyor ve biz kanunları uyguluyoruz. Bunu, burada yaşayan halkımız adına yapıyoruz.

Kasımda Papa, kitlesel sınır dışı etmeleri ve göçmenlere yönelik muamele dahil Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını eleştiren ABD piskoposlarının mesajını desteklemişti. “Bence insanlara insanca davranmanın, sahip oldukları onura saygı göstermenin yollarını aramalıyız. Eğer insanlar Birleşik Devletler’de yasadışı olarak bulunuyorsa, bunun için yollar var. Mahkemeler var, bir adalet sistemi var” demişti.

Ancak insanlar iyi bir yaşam sürüyorsa ve birçoğu 10, 15, 20 yıldır bu şekilde yaşıyorsa, onlara en hafif tabirle son derece saygısız bir şekilde davranmak, ne yazık ki bazı şiddet olayları da oldu, bence piskoposlar kendilerini çok açık bir şekilde ifade etti.

Birleşik Devletler’deki herkesi onları dinlemeye çağırıyorum.

Bu yıl ocak ayında Papa Leo, küresel çapta giderek artan “savaş hevesini” kınadığı güçlü bir konuşma yapmıştı. Trump’ı doğrudan adıyla anmasa da konuşması ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu zorla görevden alıp Amerikan topraklarına getirme operasyonundan sonra gerçekleşmişti.

Leo, 184 ülkenin diplomatlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Diyaloğu teşvik eden ve tüm taraflar arasında uzlaşma arayan bir diplomasi, yerini kuvvete dayalı bir diplomasiye bırakıyor” demişti.

Savaş yeniden moda oldu ve savaş hevesi yayılıyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

independent.co.uk/news/world/europe

Independent Türkçe için çeviren: Çağatay Koparal

