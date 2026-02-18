(başlık)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş. tarafından işletilen Adalar hatlarında, 16 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni ücret tarifesi tartışmaları beraberinde getirdi. Zamlar için bir çok şikayet yapıldı. Ancak en ilginci “sarıkedi” rumuzlu Adalı vatandaşımızdan geldi.





Başvuruda, özellikle 16 Şubat 2026 tarihli zamların ardından, aynı hizmeti alan yolcular arasında köken ve ikametgah temelli fiyat uçurumunun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ayrımcılık yasağı hükümlerini ihlal ettiği öne sürüldü.





Vatandaş başvurusunda, turistlerden alınan ücretin yerel halktan alınan ücretin neredeyse 3-4 katına denk geldiğini belirterek, genel indirim ve aktarma haklarının bu gruptaki yolculara kullandırılmamasını eleştirdi.





Şikayet sahibi, Adalar hatlarında Ada Kart indiriminin korunarak, turistlere ve diğer ziyaretçilere uygulanan fahiş tarifenin makul seviyeye çekilmesini ve “tek tarife” sistemine geçilmesini talep etti. Konunun Rekabet Kurumu ve Tüketici Hakem Heyeti tarafından incelenmesi istendi.





Mevcut Durum (16 Şubat 2026 zamları sonrası güncel tarifeler, resmi Şehir Hatları sitesi ve İBB kaynaklarından):

Ada Kartlılar (Adalı yerli sakinler için özel indirimli kart): Bostancı-Adalar hattında yaklaşık 82,45 TL (Adakartlı tam geçiş).

Normal İstanbulkart’lı yolcular (İstanbullu ziyaretçiler): Tam bilet 137,48 TL civarı (bazı hatlarda 156,26 TL’ye kadar).

İndirimsiz / Ada Kart’sız / turist veya ziyaretçi yolcular: Aynı hatlarda tam tarife 247 TL (Kabataş-Adalar hattı resmi olarak 247 TL’ye yakın seviyede belirtilmiş olup, bazı kaynaklarda mil bazlı hesaplamalarda 294 TL’ye kadar çıktığı ifade edilmektedir). Adalar hatlarında genel indirim ve aktarma uygulanmamakta, Ada Kart olmayan yolculara en yüksek tarife zorunlu kılınmaktadır.

Talep ve Önerilerim:

Adalar hatlarında tüm yolcular için eşit ve tek tarife uygulanmasını (Ada Kart indirimi korunarak, ancak turistlere/ziyaretçilere ekstra yük bindirilmeden).

Uygulamanın hukuka uygunluğunun (ayrımcılık olup olmadığının) acilen incelenmesini.

Gerekli görülürse Rekabet Kurumu, Tüketici Hakem Heyeti veya ilgili mercilere yönlendirme yapılmasını.

Şikayete 30 gün içinde yazılı cevap verilmesini (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve CİMER yönetmeliği gereği).

Ek bilgi olarak, şikayetimde belirtilen fiyatlar Şehir Hatları resmi sitesi (sehirhatlari.istanbul/ucret-tarifeleri), Ada Gazetesi ve son İBB zam haberlerinden (16 Şubat 2026) alınmıştır. Fiyatlar hatlara göre değişebilmekte olup, resmi siteden teyit edilebilir.

Saygılarımla,

Sarıkedi

https://adagazetesi.com.tr/adalar-vapurlarinda-fiyat-ucurumu-tepkisi-esitlik-ilkesi-ve-turizm-imaji-tartisiliyor.html?fbclid=IwY2xjawQG-INleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmM1VWMFM4WnB3Q2JyeTJxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHptLtf-YwDmkso3s28uXPhtYVXBFckO8gpyWsagMeNzcgBAcVcRwJJxmaGvH_aem_SaIlqsH-d_rILoYd1CpfWg