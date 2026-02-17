New York’ta kilisede patlama: Papaz dahil 5 kişi yaralandı

ABD’nin New York eyaletinde bir kilisede gaz sızıntısı ihbarı üzerine yapılan müdahale sırasında meydana gelen patlamada, aralarında papaz ve itfaiyecilerin de bulunduğu beş kişi yaralandı. Yaralıların durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABD’nin New York eyaletinin kuzey kesiminde yer alan Abundant Life Kilisesi’nde salı günü sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yetkililer, binadan gaz kokusu geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin inceleme yaptığı sırada patlamanın yaşandığını aktardı.

Propan tüpleriyle ısıtıldığı belirtilen kilisede, olay anında yoğun siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.

New York Eyalet Polisi tarafından yürütülen ön soruşturma raporlarına göre, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında bodrum katında 4 kişi bulunuyordu.

Isıtma sisteminin devreye girmesiyle birlikte gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle binada büyük hasar oluşurken, olayda 43 yaşındaki Kilise Papazı Brandon Pitts ile yaşları 43 ile 71 arasında değişen dört itfaiye personeli yaralandı. Sağlık durumlarının kritik olduğu belirtiliyor.

Emniyet yetkilileri, patlamayla ilgili yapılan ilk incelemelerde herhangi bir suç unsuru veya kasıtlı eylem izine rastlanmadığını bildirdi.

Patlama sonrası kilise binasında geri döndürülemez boyutta hasar meydana geldi.

Euronews