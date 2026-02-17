İtalyan keşişlere sosyal medya uyarısı: ‘Odalarınız dua için, Netflix için değil’

Toskana’daki bir manastırın başrahibi, ‘bağımlılık için tasarlanmış’ teknolojilerin manastır yaşamıyla bağdaşmadığını belirterek, keşişlere sosyal medya ve dijital yayın platformlarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Camaldoli Manastırı ve Ermitajı’nda keşişlere yönelik dikkat çekici bir uyarı geldi.

Manastırın ve Camaldolese tarikatının başrahibi Matteo Ferrari, dijital yayın platformları ve sosyal medyadan kaçınılması gerektiğini belirterek, keşişlerin odalarının “Netflix ya da başka platformlar için değil, dua için kutsal mekanlar” olduğunu söyledi.

51 yaşındaki Ferrari, Facebook’ta yayınladığı uzun mektubunda, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarıyla çevrimiçi film izlemenin “manastır ve dini yaşam için bir meydan okuma” oluşturduğunu ifade etti. Bu teknolojilerin “özellikle bağımlılık yaratmak üzere tasarlandığını” savunan Ferrari, “Bu meydan okumanın yokmuş gibi davranamayız,” dedi.

yüzyıldan bu yana inziva geleneği

Guardian’ın aktardığına göre, Arezzo’daki bir milli parkın ortasında yer alan ve 11. yüzyılın başlarında Romuald of Ravenna tarafından kurulan ermitajda 9 keşiş yaşıyor. İnziva yaşamının temel amacı; dua, kutsal metin okuma ve bireysel hücrelerde derin tefekkür.

Ferrari, “Eğer hücre bir sinema salonuna dönüşürse, manastır ve Romualdine ruhaniyetimiz nereye gider?” diye sorarak, “gerçek bir sinefil bağımlılığı” riskine dikkat çekti. Keşişlerin zamanlarını topluluk anları üzerine düşünerek geçirmesinin “çok daha sağlıklı” olacağını ifade etti.

Toskana’nın yerel gazetesi La Nazione’ye de konuşan Ferrari, amacının keşişleri azarlamak değil, “herkesin hayatını kuşatan ve göz ardı edilemeyecek bir konu üzerine düşünmeye davet etmek” olduğunu söyledi.

Vatikan’dan farklı tonlar

Dijital teknolojilere ilişkin tartışmalar Katolik dünyasında yeni değil. 2022’de dönemin Papa’sı Francis, ruhban adaylarına sosyal medyayı “ilerlemek ve iletişim kurmak için” kullanma çağrısı yapmış ancak özellikle dijital pornografinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Camaldoli’deki çağrı ise teknolojinin manastır yaşamının özüne etkisi üzerine daha katı bir çizgiye işaret ediyor. Ferrari’ye göre, mesele yasak koymaktan ziyade, dijital çağda ruhani disiplinin sınırlarını yeniden düşünmek.

Euronews