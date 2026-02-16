‘Koku’ filmi gerçek oluyor

Isparta Belediyesi, gül turizmini ‘MİSPARTA’ markasıyla bir adım öteye taşıyarak ünlü ‘Koku’ filmini akıllara getiren bir projeye imza attı. Kulakların arkasından, boynun altından ve koltuk altlarından alınacak ter örnekleri ile kişiye özel koku üretilecek ve kişinin adına tescillenecek.

Isparta Belediyesi, gül ticareti ve bölgede yer alan kadim koku unsurlarından hareketle uluslararası koku üreticisi olarak MİSPARTA markasını kurdu. Birçok medeniyete tanıklık etmiş olan Isparta’nın önemli mekanlarından olan, 1750 yılına tarihlenen Aya Payana Kilisesi, MİSPARTA markasının hizmet vereceği ana bina olarak belirlendi. Uzun bir restorasyonun ardından geçen haftalarda Koku Müzesi olarak da hizmet vermeye başlayan bina, ‘koku’ teması kapsamında bölümlere ayrıldı. MİSPARTA iç mekânda ve bahçe kısmında, kütüphane, koku yapım atölyesi, sergi-fuaye alanı, kafeterya, mağaza, tematik tıbbi ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşan bir kurum olarak hizmet veriyor.

‘ŞEHİR ÜÇ GÜN GÜL KOKUYOR’

Bir araya geldiğimiz Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, kişiye özel koku üretimine başlanacağını duyurarak proje ile ilgili şunları aktardı:

“Gül toplayanlar, sabahleyin ilk gül tomurcuğu açtığı zaman, güneş doğmadan toplamak zorundalar. Gül tarlalarına giren herkes, bel hizasından aşağısı sırılsıklam şekilde gülü topluyor. Çünkü çiğ her zaman vardır. Mayıs ayının son döneminde gül hasatı yapılır. Birçok yerde gül vardır ama Isparta gülü, oktavı, kokusu ve yoğunluğu hiçbir yerde yoktur. Bir gül festivalimiz var. Festivalde Türkiye’deki birçok kişi misafirimiz. Otellerimizde yer kalmıyor. Bu sene de rekor kuruldu. 40 binin üzerinde misafir ağırladık. Şehir üç gün gül kokuyor.

Vural Oğuzlar

‘TENİNİZE UYGUN PARFÜM ÜRETİLECEK’

Erkekler ve kadınlar geldikleri zaman, kulakların arkasından, boyunlarının altından ve koltuk altlarından ter örnekleri alınacak. Kendi teninize uygun bir parfüm üretilip, sizin adınıza tescillenecek ve Isparta’ya gelmeden sizin adınıza tescil edilmiş, numaralı kokuyu istediğiniz zaman koku size ulaşacak. Bu dünyada birkaç yerde olan bir olay. Bu şehir bunu hak ediyordu.”

TARİHİ KİLİSE

Müzenin hayat bulduğu gösterişli tarihi Aya Payana Kilisesi, geçtiğimiz aylarda Isparta Belediye Başkanlığı tarafından restore edildi. Isparta’nın eski yerleşme yerlerinden olan Turan Mahallesi’nde bulunuyor. 1750 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Ana aksı kuzey-güney istikametinde olan kilise dikdörtgen planlı, üç nefli ve apsislidir. 15 çarpı 26 metre ölçülerindeki yapının kuzey, batı ve doğudan birer giriş kapısı bulunuyor. Tavan ahşaptan yapılmış. Dışı ise harçla sıvanmış çapraz tonozla örtülü. 10 sütun üzerine oturuyor. Sütunların içi ise ahşap dışı sıvalı. Pencere pervazları dıştan kesme taşlarla kemerli yapılmış.

KOKU: BİR KATİLİN HİKÂYESİ

Yazar Patrick Süskind’in ‘Koku’ isimli romanından uyarlanan, yönetmenliğini Tom Tykwer’in yaptığı ‘Koku: Bir Katilin Hikâyesi’ adlı sinema filmi 2006 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Filmde, olağanüstü koku alma yetisine sahip Jean-Baptiste Grenouille, bir genç kızı kazara öldürdükten sonra kokuları hapsetme saplantısı geliştirir. Parfümcü Giuseppe Baldini’nin yanında çıraklık yaparak damıtma tekniklerini öğrenen Grenouille, bitkisel yöntemlerin insan kokusunda yetersiz kaldığını fark eder. Grenouille, ‘mükemmel parfümü’ yaratma hedefiyle sistematik cinayetler işleyerek kurbanlarından koku toplamaya başlar.

Filmde Jean-Baptiste Grenouille karakterine Ben Whishaw hayat verdi.Koku kitabının kapağı.Koku filminin afişi.

