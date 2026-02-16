ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 16 Փետրուար 2026, Երկուշաբթի, ընդունեց Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի, Թարգմանչաց Վարժարանի եւ Սանուց Միութեան ներկայացուցիչները։
Հիւրերը յայտնեցին, որ Թարգմանչաց Վարժարանի հիմնադրութեան 240-ամեակին առիթով կը պատրաստուին բեմադրել հայերէն նոր թատերախաղ մը՝ «Պարոնեան կը վերբեռնուի», որ յառաջիկայ 24 Փետրուար, Երեքշաբթի արուեստասէր հասարակութեան պիտի ներկայացուի: Բեմադրիչն է Եղիա Աքկիւն:
Անոնք եկան Նորին Ամենապատուութիւնը հրաւիրելու իւրայատուկ թատերախաղի ներկայացման։
Մեր Հոգեւոր Պետը իր ուրախութիւնը յայտնեց եւ խոստացաւ մասնակցիլ Թարգմանչաց Վարժարանի 240-ամեակին ձօնուած թատերախաղին, յաջողութիւն մաղթեց հիւրերուն իրենց կրթանուէր ու մշակութանուէր ծառայութեանց մէջ։
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad
