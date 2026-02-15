‘Sanatın Türkiye geneline yayılması çok önemli’

Uygar Taylan

Art Show: Galeriler Buluşması 28 galeri ve 58 sanatçıyı İstanbul, Etiler’de bir araya getiriyor. Çağdaş sanatın güncel üretimlerine odaklanan etkinlik bu akşama kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

İstanbul’da çağdaş sanat sahnesini yeniden bir araya getirmeyi hedefleyen Art Show: Galeriler Buluşması, Yapı Kredi Özel Bankacılık ana sponsorluğunda kapılarını cuma günü açtı. Bu yıl Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında ikinci edisyonu düzenlenen etkinlik, bu akşam 20.00’ye kadar 2Plan Terminal-Etiler’de sanatseverlerle buluşacak. Giriş ücretsiz.

İlk edisyonu 2024’te yapılan Art Show’un ikinci edisyonu, dayanışmayı merkeze alıyor. Aralarında Dirimart, Evin, Galeri 77, Pilevneli’nin de olduğu 28 galeri ve 58 sanatçının katıldığı etkinlikte her galeride solo (tek) ya da duo (ikili) sanatçıların sunumlarının yanı sıra yerli, yabancı sanat aktörlerinin konuşma programları da ziyaretçilere açık.

2Plan Terminal binasına adım atar atmaz sol tarafta Pilot Galeri’nin standı karşılıyor. Pilot Galeri, Gözde ‘Mimiko Türkkan’ ve Uğur Cinel’in çevre odaklı işlerini sergiliyor. Art Show’un ilk anda dikkat çeken işlerinden bir diğeriyse Art Sümer sanatçısı Banu Birecikligil’in ‘İlk Günün Çocukları Serisi’nden, kâğıt hamurundan heykeli. Fuar 2Plan Terminal binasında iki kata yayılmış. Normalde bu tip fuarlara karma sanatçılarla katılan Galeri 77 bu defa tek sanatçıyla, Vav Hakobyan’ın eserleriyle fuarda. Hakobyan’ın adeta üçboyutlu gibi duran figürleri mutlaka görülmeli.

Sergiyi birlikte gezdiğimiz Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) Başkanı Yeşim Turanlı Art Show’un çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “En büyük amacımız, mevcut yapıya karşı bir duruş sergilemek değil. Asıl mesele, güçlü galeriler olmadan güçlü bir sanat piyasasının var olamayacağı gerçeği. Bu yüzden galerilerimizi nasıl daha güçlü kılabiliriz sorusuna yanıt ararken, öncelikle mali yükü azaltmamız gerektiğini gördük. Destekçilerimiz ve galerilerimizle bir araya gelerek, mali yükümlülükleri en düşük seviyede tutan bir etkinlik kurguladık.”

Art Show kapılarını açmadan önce eleştiriler de oldu. Diyarbakır merkezli güncel sanat galerisi Rıdvan Kuday Galeri, Instagram hesabından Art Show’un İstanbul dışındaki birçok galeri ve sanatçıyı dışarıda bıraktığını söyledi. Bu konuyu Yeşim Turanlı’ya sorduğumda şöyle yanıtladı: “İlk edisyon oldukça sınırlı bir ölçekte hayata geçirildi ve bu edisyonda galerileri davet usulüyle çağırdık. Mekânsal ve yapısal problemlerimiz var, sadece 28 galeriyi alabildik. Kesinlikle İstanbul merkezli olmak gibi bir çabamız yok. Sanatın Türkiye geneline yayılması bizim için çok önemli. Art Show’un yalnızca İstanbul’da kalmaması, Ankara’ya, Doğu’ya taşınması mümkün. Gelecek edisyonda mekânı büyütebilirsek 30-35 galeri alabiliriz.”

‘Sevgiliye Mektup’

Ankara merkezli Siyah Beyaz’ın sanatçısı Erdağ Aksel’in ‘Bebeklerden Katil Yaratan Karanlık’ adlı alüminyum heykeli oldukça etkileyici. Siyah Beyaz Sanat Galerisi Direktörü Sera Sade eseri şöyle anlatıyor: “Bu aslında Rakel Dink’in Hrant Dink’in cenazesinde okuduğu ‘Sevgiliye Mektup’u. Onu Erdağ Aksel önce Kürtçeye çevirtiyor ve sonra Braille alfabesiyle yeniden üretiyor. Çünkü Rakel Dink çocukluğunda Türkçe bilmiyor. Varto’da yaşıyor, orada büyüyor ve orada Kürtçe konuşuyorlar. Varto’da yaşanan büyük depremle annesini, babasını kaybediyor, yetim kalıyor. Sonra İstanbul’daki bir kilisenin yetimhanesine geliyor. Rakel Dink yetimhanede Hrant Dink’le tanışıyor ve Türkçeyi ona Hrant Dink öğretiyor. Bu Dink’in Aksel’e anlattığı hikâye. Bu işin adı da ‘Bebeklerden Katil Yaratan Karanlık’. Çünkü o mektupta Rakel böyle diyordu.”

Hürriyet Gazetesi