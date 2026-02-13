”Zvartnots” Havalimanı’nda “Müzikli Havalimanı” projesi

Yerevan’daki Zvartnots Havalimanı’nda hayata geçirilen “Müzikli Havalimanı” projesi kapsamında, ülkeye gelen yolcular ulusal şarkı ve danslarla karşılanıyor. Proje, Ermenistan’a gelen ziyaretçilere daha ilk andan itibaren Ermeni kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmayı amaçlıyor.

“Keron” Vakfı İcra Direktörü Vanane Ararktsyan, havalimanının özellikle seçildiğini belirterek, ülkeye giriş yapan herkesin ilk temas noktasının burası olduğunu vurguladı. Programda ağırlıklı olarak Ermeni müziği ve dansı yer alsa da farklı müzik performanslarına da yer verileceği ifade edildi.

Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan ise Ermeni misafirperverliğinin ülkenin turizm alanındaki en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, girişimin hem turistler hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını, sosyal medyadaki paylaşımların bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Ocak ayında başlatılan proje nisan ayına kadar devam edecek.

https://ermenihaber.am/ztr/22497/