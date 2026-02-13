Namus ve şeref üzerine ant içmek!

Görevden alınan Ali Yerlikaya yerine İçişleri Bakanlığı’na atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile görevden alınan Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanlığı’na atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısısı Akın Gürlek, salı günü bu yemini TBMM kürsüsünde okuyarak göreve başladılar.

Ant içme töreni, CHP’nin protestosuyla tam bir kargaşaya dönüştü; yumruklar, tekmeler, tokatlar arasında sakatlananlar oldu ama meğerse CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın CNN Türk’te söylediğine göre, “Anayasayı çiğnemekle” suçladıkları Akın Gürlek ile kuliste el sıkışmışlar…

YEMİNE SADIK KALMAK

Fakat bugün üzerinde durmak istediğim konu bu değil. Ben Meclis’te edilen yemine dönmek ve sormak istiyorum:

Vatan haini, İngiliz ajanı İskilipli Atıf’ı gömütü başında anan…

İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek’in sözlerini sosyal medya hesabında paylaşan…

30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan bir gün önce padişah 2. Abdülhamit’in tahta çıkışını kutlayan…

Milli Mücadele’nin simgesi Erzurum Kongre Binası için “Osmanlı yapıları genelde sağlam ama kongre binası Ermenilerin. Ermeni yapılarının mutlaka incelenmesi gerekiyor” diyerek binanın yıkılması gerektiğini savunan biri nasıl olacak da ettiği yemine sadık kalacak?

Necip Fazıl’ın iyi şair olup olmaması bir yana, Atatürk düşmanı ve örtülü ödenek kasasına bağlanmış İslamcı bir şair olduğu belgelerle ortada! Necip Fazıl, aynı zamanda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne karşılık olarak kaleme aldığı Gençliğe Hitabe’de yazdığı ve Erdoğan’ın da kullandığı “dininin ve kininin davacısı bir gençlik” nitelemesinin sahibi.

“Kabinenin ilk bakanı” diye anılan Çiftçi, kuşkusuz ki bir siyasal İslamcıdır. Bugüne kadar sosyal medya hesaplarında resmi bayramları anmayan ama Osmanlı’ya ilişkin ne varsa göklere çıkaran bir Yeni Osmanlıcıdır.

DAVANIZ BELLİDİR!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Nakşibendi tarikatının üyesi gerici İskilipli Atıf’a saygı duyuyorsa Cumhuriyet Devrimi’nin karşıtı olduğunu ilan etmiş demektir.

O gerici ki… Kurtuluş Savaşı sırasında, “Yazık ki halkımız Talât, Enver, Cemal, Mustafa Kemal gibi beş on eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için gereken fedakârlığı yapmıyor. Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır. Elinize aldığınız bu fetva Allah’ın emridir, Padişah fermanıdır. Siz bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücutlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur” yazan bildirileri Yunan uçaklarıyla Anadolu köylerine dağıtan Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapmıştır!

AKP hükümetine laik Cumhuriyeti gerçekten sahiplenecek ve Atatürk’ü gerçekten saygıyla anacak bakanlar atanmasını ummuyordum kuşkusuz ama bunun üzerine yemin ettiklerini bir kez daha görünce bu durumu tarihe kaydetmek istedim.

Çiftçi’nin kürsüsünde yemin ettiği bina, Kurtuluş Savaşı sayesinde emperyalizmin işgalinden kurtarılan bu topraklarda halk egemenliğini temsil eden Millet Meclisi’dir. O savaşı İngilizler ile Yunanların kazanmasını isteyen bir emperyalizm işbirlikçisini “ilim, aksiyon ve dava adamı” diye övmek, çok net bir tavırdır.

Davanız apaçık ortadadır. Tescilli Atatürk düşmanı Necip Fazıl Kısakürek ile İskilipli Atıf örnek alınıp aynı anda Cumhuriyet Devrimi’nin ilke ve inkılaplarına bağlı kalınamaz!

Cumhuriyet Gazetesi