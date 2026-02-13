Kapalıçarşı’ya kara para soruşturmasında 6. dalga operasyon: 35 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 6’ncı dalga operasyonla; Forex dolandırıcılığı başta olmak üzere farklı yöntemlerle elde ettikleri suç gelirlerini aklayan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Çetin Aydın

Kapalıçarşı merkezli Venüs ve Özbey Şirketler Grubu Döviz’e yönelik devam eden soruşturma kapsamında altıncı dalga operasyonda, Mali polis, MASAK tarafından hazırlanan raporlar üzerine iki ayrı şirkete yönelik beş ayrı operasyon gerçekleştirmişti.

Devam eden detaylı incelemelerle tespit edilen kişiler ve bazı paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon yapıldı.

Forex dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve insanların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin kurulan bazı paravan şirket hesapları ve kişi hesapları vasıtasıyla sisteme dahil edildiği belirlendi.

Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarılarak bir kısmının kripto varlık şirketlerine, bir kısmının ise nakit çekilmek suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.

Bazı şüphelilerin akladıkları paraları Panama, Malta ve Bahama’ya kripto para olarak gönderdikleri ve yurt dışına çıkardıkları tespit edildi.

Düzenlenen son operasyonda toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 35 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.





141 tutuklama yapılmıştı

Bir yıllık sürede düzenlenen ilk beş operasyonda 358 şüpheli gözaltına alınmış, 141’i tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

Venüs Dosyası ile ilgili organizasyonun başında olduğu iddia edilen Serhan Mark Kohen’in İsrail’e kaçtığı ve soruşturma kapsamında firari olarak arandığı iddia edildi.

