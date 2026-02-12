Unutulmuş direniş: Yunanistan’da Nazilere direnen Ermeniler

Vahe Tachjian

Çoğunun doğum yerleri eski Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan topraklardı, 20 yıldan daha uzun bir süre önce nihai olarak sürgüne gönderilmişlerdi.

Bazıları daha gençti, Atina, Kokkinia, Selanik gibi Yunan şehirlerinde sürgünde doğmuşlardı.

Çoğu berber, kunduracı, terzi, gibi sıradan zanaatkarlardı. Bunların büyük çoğunluğu Yunanistan topraklarında bulunan mülteci kamplarında yaşıyordu.

Ailelerinin birçok üyesi soykırım sırasında öldürülmüş, kendileri hayatta kalmıştı. Ermenileri imha programının tüm vahşetini görmüşler ve dehşetini yaşamışlardı.

Kabus gibi bir hayattan sonra Yunanistan’da yeni ve daha umut verici bir başlangıç olabilir miydi? Öyle düşünülüyordu, her ne kadar yeni yaşam koşulları son derece zor olsa da. Çoğu yoksuldu. Mülteci kamplarının barakalarında yaşıyorlardı. Yunanistan insani nedenlerle onları sınırları içinde kabul etmişti, ancak Ermeni mültecilere Yunan vatandaşlığı vermeyi reddediyordu.

Yunanistan’ın siyasi yaşamı bu iki savaş arası yıllarda son derece hareketliydi. Sol ve sağ kanat Yunan partileri birbirlerine karşı şiddetli bir mücadele yürütüyorlardı. Ermeni mülteciler arasında da siyasi yaşam alevlenmişti. Bölünmenin ana hattı Sovyet Ermenistan’ına karşı alınan siyasi tutumdu. Taşnaklar Sovyet rejiminin devrilmesini ve bağımsız bir Ermeni devletin kurulmasını arzularken, Ramgavarlar ve Hınçaklar gibi diğer partiler, hakim rejimin eksikliklerine göz yumdular.

İkinci Dünya Savaşı ve kıtlık

Yunanistan’da Ermeni komünistler de son derece aktifti. Tabii onlar Sovyet rejiminin destekçileriydi: Yunanistan Komünist Partisi ile yakın bağları vardı. Bu parti, Yunanistan’ın işçi çevrelerinde son derece etkiliydi. 1936’da İoannis Metaksas ülkede diktatörlük kurduğunda (1936-1941), Yunanistan Komünist Partisi’nin faaliyetlerini yasakladı ve çok sayıda parti üyesini tutukladı. Bunlar arasında birçok Ermeni komünist de bulunuyordu.

II. Dünya Savaşı patlak verdi ve Yunanistan Nazi Alman orduları tarafından işgal edildi (1941-1944). Savaş ve bunun sonucunda deniz ulaşımının ve ithalatın durması, zaten kötü olan Yunanistan ekonomisine felaket bir darbe vurmuştu. Dahası, Alman makamları fabrikalara, madenlere ve tarımsal üretime (zeytinyağı, un) el koymaya başladı. Bunların çoğu doğrudan Almanya’ya sevk ediliyordu.

1941’den itibaren Yunanistan’da yaygın bir kıtlık başladı. Kıtlığın sonuçları en çok Türkiye’den gelen mülteci nüfus arasında göze çarpıyordu. Bunların çoğu mülteci kamplarının sakinleri ve fabrika işçileriydi. İşgalin o yıllarında, hammadde ve yakıt eksikliği nedeniyle fabrikaların birçoğu kapılarını kapattı ve binlerce mülteci işsiz kaldı. İşte bu nedenle kıtlığın ölümcül darbesi mülteci kamplarında büyük ölçüde hissedildi. Bu da aslında, Nazi karşıtı direniş hareketinin mültecilerin saflarında neden bu kadar hızla geliştiğini ve çoğunun yeraltı silahlı grupların üyeleri haline geldiğini daha net anlatır.

Direniş ve Yunanistan Komünist Partisi

Direnişin arkasındaki ana güç Yunanistan Komünist Partisi idi. Bu partinin girişimiyle Ulusal Kurtuluş Cephesi (EAM) kuruldu, kısa bir süre sonra da onun askeri kanadı olan Yunan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELAS). EAM ve ELAS’ın yürüttüğü Nazi karşıtı mücadeleye çok sayıda komünist olmayan da katıldı. Yenilmez kabul edilen Nazi işgal gücüne karşı gerilla niteliğinde eşitsiz görünen bir savaş başladı.

60’tan fazla Ermeni, Nazi işgal güçlerine karşı verdikleri mücadele sırasında öldürüldü. İsimler ve her birinin kısa biyografisi, geçmişte Atina’da yayınlanan Nor Gyank (Yeni Yaşam) gazetesinin 28 Temmuz 1946 tarihli özel sayısında yayınlandı. Bu gazete, 1947’ye kadar yayın yapmaya devam eden Ermeni komünistlerin gayri resmi yayın organıydı. Burada belirtilen direnişçilerin çoğu Ermeni komünistler veya sempatizanlardı ve mücadelelerini esas olarak EAM ve ELAS aracılığıyla yürütmüşlerdi. Çoğu çarpışmalar sırasında öldürüldü, bir kısmı tutuklanıp kurşuna dizildi, diğerleri ise Almanya’ya sürüldü, toplama kamplarında hapsedildi ve bazıları da öldürüldü.

Nazi karşıtı direnişte öldürülen bu isimlerin yanı sıra Nor Gyank’ın özel sayısı Alman ordularının Yunanistan’dan nihai geri çekilmesinden sonra öldürülen diğer Ermenileri de konu edindi. Gazete bu kişilerin öldürülme koşullarına çok dikkatli yaklaşsa da (muhtemelen devlet sansüründen kaçınmak için) şu açık olarak görülür: Bu kişiler komünistler olarak Nazilerin geri çekilmesinden sonra başlayan Yunanistan İç Savaşı (Emfýlios) sırasında – sol ve sağ kanat güçleri arasında – öldürüldüler.

Ermenilerin yaşadığı yerlerde katliam

Direnişin önemli odakları, Kokkinia, Atina’nın Dourgouti/Fiks mahallesi veya Kalamata gibi yoğun Ermeni mülteci nüfusuyla karakterize edilen yerlerdi. Bu üç bölgede de Nazi orduları acımasız uygumalar yürüttü: Alman ordusu ve onunla işbirliği yapan Yunan silahlı kuvvetleri tüm mahalle ve köyleri kuşattı, ardından evleri dolaşarak erkekleri ve bazen kadınları da tutukladı ve kurşuna dizdi. Diğerleri hapsedildi, her türlü işkenceye maruz kaldı, bazıları da Almanya’ya toplama kamplarına veya zorla çalıştırılmaya gönderildi. Bu korkunç operasyonlar Yunanca’da “bloko” adıyla bilinir.

Bu tür “blokolar” Kokkinia’da iki kez, Dourgouti’de bir kez ve Kalamata’da bir kez gerçekleştirildi. Bunlar sırasında birçok Ermeni’nin evi yakıldı ve Kalamata’da tamamen Ermenilerin yaşadığı Baravighata adlı sahil mülteci kampı yakıldı ve yıkıldı. Atina’nın Dourgouti mahallesindeki ‘bloko’da yaklaşık üç bin kişi tutuklandı. Bunların çoğu Ermeni idi.

II. Dünya Savaşı yıllarında, işgal makamları tarafından Yunanistan’dan sürgün edilen Ermenilerin sayısı da dikkate değerdir. Bu anlamda en önemli kaynaklardan biri, Nazi rejiminin kurbanlarıyla ilgili milyonlarca belgenin yerleştirildiği Arolsen Archives merkezinin oluşturduğu web sitesidir. Burada siyasi nedenlerle veya sadece zorla işçi olarak Almanya’ya gönderilen çok sayıda Yunan-Ermeni ismi buluyoruz. Bazıları savaş yıllarında öldü, hayatta kalanların çoğu Yunanistan’a dönmeye çalıştı. Çoğu başardı, ancak bazıları aşılmaz engellerle karşılaştı.

Vatandaş olamayan Ermeniler

O yıllarda Yunan-Ermenilerin çoğunluğu Yunan vatandaşlığından yoksundu: 1960’ların sonuna kadar sürecek bir durumdu bu. Eski Osmanlı vatandaşlarının resmi belgeleri geçersiz hale gelmişti. Bu koşullarda, binlerce Yunan-Ermeni basitçe vatansız olarak nitelendirildi ve Nansen pasaportu denilen resmi belgeyi taşıdılar. Bu belge o dönemlerde Ermeniler, Ruslar (Bolşevik devriminden kaçanlar) gibi bazı mülteci halklara veriliyordu. Almanya’ya sürgün edilen ve sonra dönmek isteyen bu Yunan-Ermeniler savaştan hemen sonra serbestçe Yunanistan’a ulaşabildiler. Ancak çeşitli nedenlerle hemen dönemeyen, bir veya iki yıl seyahatlerini ertelemek zorunda kalan ve dönme zamanının geldiğini düşünenler Yunanistan devletinin reddiyle karşılaşmış kişiler oldu.

Yervant ve Şnorhig’in hikayesi

Bu açıdan karakteristik bir örneği yine Arolsen Archives’de buluyoruz. Burada Yervant Apostolyan (1910 doğumlu) ve eşi Şnorhig’in (doğum adı Azadyan, 1920 doğumlu) belgeleri var. İkisi de Atina’nın Dourgouti mahallesindendir. 1941’de Atina’da evlendiler. Yervant Bursa’da, Şnorhig ise İzmit/Nicomedia’da doğmuştu. İkisi de aileleriyle 1922’de Yunanistan’a yerleştiler. Ağustos 1942’de Yervant ve Şnorhig’i Avusturya’da buluyoruz. Resmi belgelerde Yunanistan’ı terk etme nedeni olarak Almanlar tarafından görevlendirme gösteriliyor: Bu daha çok zorla çalıştırılmanın hafifletilmiş bir ifadesidir. Yervant Yunanistan’da berber ve fotoğrafçıyken, Avusturya’da Mödling’deki bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Şnorhig de aynı fabrikada çalıştı, ikisi de 1942’den 1945’e, yani savaşın sonuna kadar. Daha sonra Viyana’da yaşadılar, burada iki kızları doğdu (1945 ve 1948’de).

Savaştan sonra her zaman Yunanistan’a dönmeye çalıştılar, ancak Viyana’daki Yunan konsolosluğu onların transferine engel oldu. 5 Ağustos 1948 tarihli ve konsolosluk tarafından yazılmış bir mektupta bu engeli açıkça okuyoruz: ”(…) köken olarak Ermeni olsalar da, bu Yunan vatandaşlığına sahip oldukları anlamına gelmez. Bu nedenle Yunanistan’a yerleşemezler.”

Belgelerden ailenin 1950 yılına kadar Yunanistan’a dönme çabalarının boşa gittiği, bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika veya Avustralya’ya göç etmeyi planlamaya başladıkları açıkça görülüyor.

Bu kısa makale, Nazi karşıtı mücadelede Yunan-Ermenilerin aktif katılımının hafızasını yeniden inşa etme girişimidir. Konu genel olarak ciddi bir araştırmaya ihtiyaç duyuyor: ancak bu şekilde bu savaşlarda Yunan-Ermenilerin sayısının ne olduğu, direnişteki pozisyonları, bu kitlesel katılımın motivasyonları daha net bilinebilir.

Açık olan şu ki, uzun yıllar bu genel konu göz ardı edilmişti. Unutulmanın ana nedenlerinden biri muhtemelen şu: Ermenilerin mutlak çoğunluğu 1946-1947’de Sovyet Ermenistanı’na göç etti. Çoğu Stalinist baskıların kurbanı oldu, Sibirya veya Orta Asya’ya sürgüne gönderildiler. Anılarını yazacak ve yayınlayacak özgür bir ortam olmadı. Yunanistan’a veya genel olarak Nazi zulümlerine ilişkin uluslararası tarih yazımı da Nazi karşıtı direnişte Ermenilerin katılımını ışığa çıkarmak için özel bir çaba harcamadı.

Sonraki on yıllarda tüm bu kişiler layık oldukları şekilde anılmadı, kolektif hafızalarda yer almadılar, hatırlanmadılar.

İşte onlara layık olanı verme zamanı geldi.

(Vahé Tachjian, houshamadyan.org sitesinin genel yayın yönetmenidir. Geniş bir özetini sunduğumuz bu makale Yunanistan’da yayınlanan Atina Armenika dergisinden iktibas edilmiş, Pakrat Estukyan tarafından Ermeniceden Türkçeye tercüme edilmiştir).

