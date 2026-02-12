AP’den Türkiye’ye: N-82 ve G-87 kullanımını durdurun

Kayhan Karaca

Avrupa Parlamentosu, bazı yabancı gazeteci ve Hristiyanların misyonerlerin Türkiye’ye girişini engelleyen güvenlik kodlarının kaldırılması çağrısında bulundu. Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili de bir karar onaylandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) kimi Hristiyan papaz ve misyonerlerin veya yabancı gazetecilerin Türkiye’ye girişlerini engelleyen N-82 ve G-87 güvenlik kodlarının kullanımının “derhal durdurulmasını” isteyen bir karar oyladı.

“Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve Hristiyanların ulusal güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edilmeleri” başlıklı karar, AP’nin Strasbourg’da devam eden genel kurul toplantılarında 2’ye karşı 502 oyla kabul edildi. Oylamada 59 üye çekimser kaldı.

Kararda, “son yıllarda en az 300 yabancı (Protestan) papaz ve Hristiyan misyoner ile aile üyelerinin, herhangi bir kanıt, yargılama veya etkili başvuru yolu olmaksızın, ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirilerek N-82 ve G-87 idari tedbirlerinin uygulanmasıyla Türkiye’den sınır dışı edildiği ve ülkeye girişlerinin engellendiği” not edildi.

“İstizan tahdit” kodu olarak da bilinen N-82, yabancılara Türkiye’ye giriş için ön izin alma zorunluluğu getiriyor. G-87 kodu ise Türkiye’de kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen yabancıların ülkeye girişlerinin engellenmesi amacıyla kullanılan idari nitelikte yasaklama tedbiri olarak biliniyor.

Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemine taşındığının belirtildiği kararda, son zamanlarda Türkiye’den sınır dışı edilen ya da edilme riskiyle karşı karşıya olan kimi yabancı gazetecilerin durumuna da değinildi. Örnek olarak 2013’ten bu yana Türkiye’de yaşayan ve bu yıl 26 Ocak’ta Fransa’ya insani vize başvurusunda bulunmak için İstanbul’a giderken tutuklanan İranlı serbest gazeteci Kaveh Taheri, sınır dışı edilen BBC muhabiri Marc Lowen ve Fransız gazeteci Raphael Boukandoura gösterildi.

Kararda, yabancı gazeteci ve Hristiyan papaz ve misyonerlerin “kanıtlanmamış ulusal güvenlik gerekçeleriyle ve usul güvencelerine saygı gösterilmeksizin” sınır dışı edilmeleri kınandı. Türkiye’den “N-82 ve G-87 idari güvenlik kodlarını kullanmayı derhal durdurması, bağımsız yargı denetimine tabi gerekçeli bireysel kararlar vermesi ve keyfi olarak sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşüne izin vermesi” istendi.

Kuzeydoğu Suriye’deki durum: Sivilleri koruyun

Genel kurul toplantıları sırasında kuzey Suriye’deki durumla ilgili bir karar da oylayan AP, omurgasını Kürt birliklerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye geçiş hükümeti arasında son varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. AP, kararda Tüm tarafları “şiddetin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya, yürürlükteki ateşkes anlaşmalarına saygı göstermeye ve ateşkesi izlemeye ve korumaya yönelik mekanizmaları desteklemeye” çağırdı.

“Kuzeydoğu Suriye’deki durum, sivillere yönelik şiddet ve kalıcı bir ateşkesin sürdürülmesi” başlıklı karar, Genel Kurul’da bugün yapılan oylamada 71’e karşı 363 oyla kabul edildi. Oylamada 81 üye çekimser kaldı.

“İsrail ve Türkiye gibi aktörlerin Suriye’yi dolaylı rekabetlerinin sahnesi olarak kullandıkları” savunulan kararda, tüm bölgesel aktörlere “ateşkesi bozabilecek, sivillerin korunmasına zarar verebilecek ve kapsayıcı çözüm beklentilerini zayıflatabilecek her türlü askeri eylemden ve askeri gruplara destekten kaçınmaları” çağrısında bulunuldu.

Suriye’nin Haseke kenti Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/Anadolu Agency/IMAGO

Kuzeydoğu Suriye’deki istikrarsızlığın “IŞİD’e karşı mücadeleye ciddi şekilde zarar verdiği” görüşünün ifade edildiği kararda, son çatışmaların “yüzlerce IŞİD mahkumunun kaçmasına olanak sağladığı, kaçanların tam sayısının bilinmediği, bunlardan sadece bazılarının yeniden yakalanabildiği, gözaltı merkezlerinin şu anda ya Suriye yetkilileri ya da SDG tarafından korunduğu ve durumun belirsizliğinin Suriye, bölge ve Avrupa’nın güvenliği için risk oluşturduğu” kaydedildi.

ABD yönetiminin Amerikan birliklerini Suriye ve Irak’tan çekeceği yönündeki açıklamasının “üzüntüyle karşılandığı” kararda, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerden IŞİD’in yeniden canlanmasıyla mücadele için çabalarını iki katına çıkarmaları ve IŞİD mahkumlarının ve bu mahkumların tutulduğu kampların uzun vadeli yönetimini sağlamak için somut önlemler almaları istendi.

Suriye hükümetinin IŞİD’e karşı küresel koalisyon çerçevesinde terörizmle mücadele konusundaki taahhüdünü memnuniyetle karşılayan AP, Şam yönetimini “uluslararası ortaklarla askeri ve istihbarat konularında yakın koordinasyon ve işbirliği aramaya” davet etti.

Kararda, AB’nin Suriye nüfusuna insani yardımın başlıca bağışçılarından biri olduğu da hatırlatıldı. Avrupa Komisyonu’un 2026 ve 2027 için açıkladığı yaklaşık 620 milyon euro tutarındaki mali destek paketinin memnuniyet verici olduğu belirtilip AB ve üye devletlerden “sivillerin korunmasına, Suriye sivil toplumuna, bağımsız insan hakları örgütlerine ve yerel barış inşası girişimlerine özel önem vererek Kuzeydoğu Suriye’de insani yardıma ve hızlı toparlanmaya desteğe devam etmeleri” istendi.

AP kararlarının hukuksal planda yaptırımı bulunmuyor

Deutsche Welle