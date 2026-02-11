Sürgün, Travma ve Umut: Anne Beni Neden İttin?

Zafer Taşkın

Hüseyin Çağlayan’ın ‘Anne Beni Neden İttin’ romanı, insanlık tarihinin en acı verici dönemlerini bir araya getirerek okuru derin ve sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Gri Yayınevi tarafından 2024 yılında yayımlanan bu eser, yalnızca bir hikâye anlatmakla yetinmiyor; sürgünle parçalanmış hayatların, kuşaklar boyunca taşınan travmaların ve insan ruhunun kırılganlığının izini sürüyor.

Roman Almanya’da başlar. Hitler’in iktidara yükselişiyle birlikte Avrupa’ya yayılan zulüm, Yahudi ailelerin yaşamlarını geri dönülmez biçimde sarsar. Auschwitz ve Theresienstadt gibi toplama kampları, sayısız ailenin soyunu kuruturken hayatta kalanların ruhunda derin ve kalıcı yaralar bırakır. Bu yaralarla yaşamayı öğrenenler için hayatta kalmak, ancak tutunacak yeni umutlar bulmakla mümkündür.

Hikâye daha sonra Dersim 1938’e uzanır. Mehmet’in henüz çocuk yaşta sürgüne gönderilmesi, devlet şiddetinin ve toplu travmanın birey üzerindeki yıkıcı etkisini çıplak biçimde ortaya koyar. Dersim’de yaşanan katliamlar, Almanya’da yükselen faşizmin yarattığı yıkımla şaşırtıcı bir paralellik taşır; coğrafyalar değişse de zulmün dili, yöntemleri ve bıraktığı izler aynıdır.

Romanın karakterleri farklı coğrafyalarda, farklı kimliklerle yaşasalar da acının gölgesi hepsinin üzerinde dolaşır. Mehmet, Rafael Goldstein ve ailesi, Ella, Daniel, Hüseyin Cevahir, Adem, Eylem, Gabi, Halil ve Barlas; her biri hem bireysel hem de kolektif travmanın taşıyıcısıdır. Sürgün ve kayıp, romanın temel izleğini oluşturur. Mehmet’in çocuk yaşta Taş Ülkesi’nden koparılıp “Mazlum” adıyla anılması, yalnızca bir kimlik değişimi değil, yaşadığı acının ve elinden alınan hayatın simgesidir.

Zaman romanda durmaksızın akan bir nehir gibidir. Savaşın acımasızlığı ve güç hırsı içinde insanlar, çoğu zaman yalnızca hayatta kalmak için yaşar. Vatan, giderek içi boşalan bir söze dönüşür; kökeni olmayanlar ya da köklerinden koparılanlar, kendi yaşamlarını korumak için istemeden savaşın içine sürüklenir. Olaylar öylesine hızlı ve yıkıcıdır ki, sanatçılar ve yazarlar bile yaşanan acının tüm boyutlarını yakalamakta zorlanır. Ahlak, kurşunlarla paramparça olur; geriye yalnızca hayatta kalma mücadelesi kalır.

Çağlayan’ın anlatımı, çok katmanlı anlamlar ve güçlü sembollerle örülüdür. Mekânlar değişse de yaşananların özü değişmez. Dersim’in dağlarındaki çocuklar ile Almanya’daki aileler, aynı kara trenlere bindirilir. Bu trenler yalnızca bedenleri değil; travmaları, kayıpları ve umutsuzlukları da taşır. Adem, kendi umudunu yaratamayınca babasının hayallerine tutunarak Taş Ülkesi’ne doğru yola çıkar. Bu yolculuk, ileriye doğru değil; geçmişin izine düşülen bir dönüşü simgeler. Umut ve aidiyet, kimi zaman gelecekte değil, geride bırakılanların hatırasında varlığını sürdürür.

Anne Beni Neden İttin, tarihsel olaylarla bireysel hikâyeleri ustalıkla harmanlayan, duygusal yoğunluğu yüksek bir okuma deneyimi sunar. Okuyucu, insanlığın tekrar eden hatalarını, sürgünlerin ve kayıpların bireyler üzerindeki derin etkilerini ve acı ile umut arasındaki ince çizgiyi görür. Roman, yalnızca Dersim ve Almanya’daki trajedileri anlatmaz; evrensel bir insanlık hikâyesi kurar. Bu yönüyle eser, hem tarih meraklıları hem de insan ruhunun kırılganlığını anlamak isteyenler için güçlü ve sarsıcı bir anlatı niteliği taşır.

FRANKFURT BULUŞMASI

Romanın bu etkisi, Frankfurt Halk Evi’nde düzenlenen okur buluşmasında somut bir karşılık bulur. Okuma ve söyleşi, edebi bir etkinliğin ötesine geçerek geçmişle yüzleşen, bastırılmış anıların sessizce gün yüzüne çıktığı bir tanıklık anına dönüşür. Çoğunluğu 60–70 yaş aralığında olan okurlar için anlatılanlar bir kurgu değildir; her satır, kendi yaşamlarından bir parçayı çağırır.

Okuma ilerledikçe salonda derin bir sessizlik hâkim olur. Bu sessizlik, dinlemenin değil; hatırlamanın, içten içe kanayan yaraların yeniden sızlamasının sessizliğidir. Romanın kahramanları o akşam yalnızca edebiyatın içinden çıkıp gelmez; kiminin gözünde Mehmet sürgüne gönderilmiş bir çocukluk, kiminin kalbinde Rafael savaşta kaybedilmiş bir akrabadır. Ella bir annedir, Daniel yarım kalmış bir gençlik, Mazlum ise susarak büyümek zorunda kalan bütün çocukların ortak ismidir. Okurlar, anlatılan hikâyelerde kendi annelerini, halalarını, dedelerini, komşularını bulur; acı bireysel olmaktan çıkar, ortak bir hafızaya dönüşür.

O akşam Frankfurt Halk Evi’nin duvarlarına sinen hüzün, yalnızca geçmişin yasını tutmaz. Anlatmanın, hatırlamanın ve birlikte susmanın yarattığı derin bir bağ hissi vardır. Gözyaşları sessizce akar, başlar öne eğilir, bazı cümleler boğazda düğümlenir. Okur ile roman arasındaki mesafe tamamen ortadan kalkar; kitap, elde tutulan bir nesne olmaktan çıkıp yaşayan bir belleğe dönüşür.

O gece tarih, akademik bir bilgi ya da uzak bir zaman dilimi olmaktan çıkar. İnsanların bakışlarında, titreyen ellerinde ve yarım kalan cümlelerinde yeniden canlanır. Anne Beni Neden İttin, Frankfurt’ta yalnızca okunan bir roman değil; acının paylaşılarak hafiflediği, hatırlamanın bir yüzleşmeye, yüzleşmenin ise sessiz ama güçlü bir direnişe dönüştüğü derin bir tanıklık olarak hafızalarda yer eder.

