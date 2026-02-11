Sunucu Vahe Kılıçarslan’a hapis cezası: Ehliyetine 6 ay el konuldu

Afyonkarahisar’da 2023 yılında karıştığı trafik kazasında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sunucu Vahe Kılıçarslan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Kılıçarslan’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ekonomim’de yer alan habere göre; ‘Cansız manken’ olarak tanınan manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar Korel Otel Kavşağı’nda kullandığı araçla Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım ailesinin bulunduğu araç takla atarak metrelerce sürüklendi.

Otomobilde sürücü Dursun Yıldırım’ın yanı sıra eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunları da bulunuyordu. Kazada Dursun ve Seher Yıldırım hafif yaralanırken, en ağır yaralanmayı gelin Olcay Emine Yıldırım yaşadı.

Dursun Yıldırım ve eşi Seher Yıldırım kazayı görece hafif yaralarla atlatırken, çarpışmadan en ağır etkilenen isim gelin Olcay Emine Yıldırım oldu. İddiaya göre, 8 yaşındaki oğlunu korumak için kendisini onun üzerine atan Yıldırım’ın bu sırada kürek kemiği kırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Pelvis bölgesi ile bel kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edilen Yıldırım’ın vücuduna platin yerleştirildi.

Kazanın ardından felç kalan ve sol bacağı ile diğer bacağı arasında kısalık oluşan Olcay Emine Yıldırım’a yüzde 67 oranında engelli raporu verildi. Yıldırım ailesi, kazanın ardından olay yerinden kaçtığını ve kendileriyle hiçbir şekilde iletişime geçmediğini öne sürdükleri Vahe Kılıçarslan’dan şikayetçi oldu.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan ise suçlamaları reddederek kazada kusuru bulunmadığını savundu. Ancak savcılık, Adli Tıp Kurumu raporları ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Kılıçarslan’ı asli kusurlu buldu. Savcı, sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ ve ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Olcay Emine Yıldırım ve avukatı Handan Bakbak katılırken, Vahe Kılıçarslan duruşmada yer almadı ve avukatı tarafından temsil edildi.

“HAYATIMIN GERİ KALAN KISMINI YARIM DEVAM EDECEĞİM”

Duruşmada söz alan Olcay Emine Yıldırım, “Ben hayatımın geri kalan kısmını yarım bir şekilde devam edeceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Avukatı Handan Bakbak ise sanığın bugüne kadar mağdur aileyle yüz yüze gelmekten kaçındığını ve kaza sonrası hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti.

Mahkeme, Vahe Kılıçarslan’ın ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçunu işlediğinin sabit olduğu kanaatine vararak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kararın ardından açıklama yapan Yıldırım ailesinin avukatı Handan Bakbak, “Adalet tecelli etti. Tüm belgeler, raporlar ve mağduriyetler dosyada sabittir. Tazminat davamız da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

