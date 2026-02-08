Rita Kasapyan’ın barınma mücadelesine bir de sağlık krizi eklendi

Ermeni toplumunda derinleşen yoksulluk nedeniyle barınma sorunu yaşayan 82 yaşındaki Arşaluys Rita Kasapyan, bu kez de geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kalça kırığı nedeniyle tedavi altına alınan Kasapyan’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Ermeni toplumunda giderek artan yoksulluk, özellikle yaşlılar için barınma ve sağlık krizini derinleştiriyor. Bakırköy’de yaşayan 82 yaşındaki Arşaluys Rita Kasapyan’ın yaşadıkları, bu tablonun en çarpıcı örneklerinden biri olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Kasapyan’ın yedi aydır kirasını ödeyemediği için evinden ayrılmak zorunda kalacağını duyurmuştuk. Haberimizin ardından birçok kişi bireysel olarak harekete geçti ve biriken kira borcunun ödenmesi için gerekli meblağ kısa sürede toplandı. Ancak mevcut koşullar nedeniyle Kasapyan’ın aynı evde kalması mümkün olmadı ve yeni bir ev arayışı başladı.

Kasapyan’ın tedavisi devam ediyor. Fotoğraf: Nurhan Çetinkaya

Bu süreç devam ederken, Rita Kasapyan bir kaza geçirdi. Ermeni toplumundan Nurhan Çetinkaya’nın ssosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, düşen Kasapyan kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şu anda gerekli tetkiklerin sürdüğü, durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Dün gece itibarıyla Kasapyan’ın kızıyla irtibata geçildiği, yaşı nedeniyle ameliyat öncesi kapsamlı hazırlıkların yapılacağı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Tedavi sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Yakınları aracılığıyla iletilen mesaja göre, Rita Kasapyan’ın herkese selamı olduğu ve destek verenlere teşekkür ettiği belirtildi.

