Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oluyor

Dersim kökenli bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğan ve genç yaşta Hollanda’ya göç eden Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz, yeni kabinede önemli bir görev üstlenecek. Yeşilgöz, azınlık hükümetinde Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev alacağını duyurdu. Azınlık hükümetinin 23 Şubat’ta göreve başlaması bekleniyor.

Ankara doğumlu Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

Hollanda’da azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaşan Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasındaki bakanlık dağılımı belli oldu.

VVD lideri Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz, X hesabından yapıtğı paylaşımda azınlık hükümetindeki partilerin anlaştığını duyurdu.

Buna göre Yeşilgöz, azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacak.

Afgelopen dagen hebben we als partij goed gekeken hoe we de verschillende posten zullen vervullen. Voor mij betekent het dat ik als vicepremier en als minister dan Defensie aan de slag zal gaan voor Nederland. Dagelijks zien wij hoe onze vrijheid en ons leven in veiligheid,… pic.twitter.com/41Q16RKTwN — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) February 5, 2026

Azınlık hükümetinin 23 Şubat’ta göreve başlaması bekleniyor.

HOLLANDA’DA ERKEN SEÇİM

Hollanda’da 22 Kasım 2023’te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024’te kurulan dörtlü aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Wilders’in partisinin çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran 2025’te düşmüştü. Erken seçim kararı alınan Hollanda’da 29 Ekim 2025’te yapılan seçimde, D66 en fazla oyu alarak birinci parti olmuştu.

Dilan Yeşilgöz kimdir?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Dersimli bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Çocukluğunu Ankara’da geçiren Yeşilgöz ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda’ya göç etti. Yeşilgöz’ün babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce DİSK’te görev alıyordu.

Üniversite ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamlayan Yeşilgöz, siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev alan Yeşilgöz, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi listesinde dördüncü sıradan seçildi.

2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne seçilen Yeşilgöz, çalışmalarını iklim ve enerji politikası alanlarında yoğunlaştırdı.

25 Mayıs 2021’de, Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Yeşilgöz, 10 Ocak 2022’de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştı.

BirGün Gazetesi