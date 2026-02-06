İki yakada acının izleri

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Emel Acar, mübadelenin 103. yılında yürütülen çalışmaları ve vakfın kuruluş amacını anlattı. Zorunlu göçle parçalanan hayatların izlerini bugüne taşıyan vakıf, barış kültürünü büyütmeyi ve ortak hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele sözleşmesinin üzerinden 103 yıl geçti. Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Emel Acar, mübadelenin yarattığı derin acılara dikkat çekerek vakfın kültürel mirası koruma ve halklar arasında kalıcı barışı güçlendirme misyonunu anlattı. Yaşanan acıların tekrar etmemesi ve iki halk arasında kalıcı barışın güçlendirilmesi amacıyla Lozan Mübadilleri Vakfı’nın 25 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak tescillendiğini aktaran Acar; Ege, Mudanya, Çatalca ve Erdek’te temsilciliklerin bulunduğunu söyledi.

Acar, “Amacımız geçmişle yüzleşmek ve halklar arasında dostluğu güçlendirmek” dedi. Acar, 30 Ocak 1923’te TBMM hükümeti ile Yunan hükümeti arasında imzalanan Mübadele Sözleşmesi’ni hatırlatarak “Bu sözleşme ile Türkiye’de yaşayan Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’daki Müslümanların zorunlu göçü öngörüldü. Batı Trakya’daki Müslümanlar ile İstanbul’daki Ortodokslar kapsam dışı bırakıldı” dedi. Mübadeleye tabi tutulan insanların çok zor koşullarda, uzun ve yıpratıcı yolculuklarla yeni vatanlarına ulaştığını söyleyen Acar, “Geride bıraktıkları evlere bir daha dönememenin acısını ömür boyu yaşadılar” diye konuştu.

AMAÇ: KÜLTÜRÜ KORUMAK, BARIŞI BÜYÜTMEK

Lozan Mübadilleri Vakfı’nın amaçlarını sıralayan Acar, “Kültür, sanat ve folklorik değerleri korumayı, mübadeleyi bilimsel olarak araştırmayı, geride bırakılan kültür varlıklarının korunması için çalışmayı ve Türkiye ile Yunanistan halkları arasında dostluğu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Vakfın, mübadiller ve sonraki kuşaklar arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı da önemsediklerini vurguladı.

BARIŞ KÜLTÜRÜ VE ORTAK HAFIZA

Vakfın bugüne kadar çok sayıda yayın ortaya koyduğunu belirten Acar, Girit destanı Erotokritos’tan Mübadil Kentler serisine, Türkçe Konuşan Rum Ortodokslardan Hasretin İki Yakasından Mübadele Öyküleri’ne kadar birçok eserin kamuoyuyla buluştuğunu söyledi. Lozan Mübadilleri Vakfı’nın 15 Kasım 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla İzmir’de Ege bölge temsilciliği açıldığını belirten Acar, “Temsilciliğimiz Lozan Barış Antlaşması ve nüfus mübadelesi konulu konferanslar düzenlemeye devam ediyor” dedi. Temsilcilik bünyesindeki koronun her yıl ocak ayında mübadele anma konserleri verdiğini söyleyen Acar, milli günlerde de dinletiler düzenlediklerini ifade etti. Acar, vakfın barış kültürünü büyütme ve ortak hafızayı canlı tutma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Gazetesi