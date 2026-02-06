Berlin’deki “Müze Adası”nda Ermenistan Tarih Müzesi’nin hazineleri ilk kez sergilenecek

Ermenistan Tarih Müzesi ile Berlin Prehistory and Early History Museum arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasında tarihî bir ortaklığın başlangıcını simgeliyor.

Anlaşmaya, Ermenistan Tarih Müzesi Geçici Direktörü Davit Poghosyan ile Berlin Prehistory ve Erken Tarih Müzesi Direktörü Matthias Wemhoff imza attı.

Belge, Berlin’deki Neues Museum’da düzenlenen törenle imzalanırken, etkinliğe Ermenistan’ın Almanya Büyükelçisi Viktor Yengibaryan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İş birliği kapsamında 21 Eylül 2026’da Ermenistan Tarih Müzesi’nde, Berlin’deki Museum Island’nda yer alan çeşitli müzelerden seçilen ve bir kısmı ilk kez sergilenecek olan nadir eserlerin yer aldığı ortak bir sergi açılacak.

2027 yılında ise karşılıklı sergi programı çerçevesinde, Berlin’deki Müze Adası’nda Ermenistan Tarih Müzesi’nin hazineleri ilk kez sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: Ermeni Haber

