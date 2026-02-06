Azerbaycan-Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşması ödüllendirildi

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan liderleri bu hafta Abu Dabi’de düzenlenen 2026 Zayed İnsan Kardeşliği ödül töreninde bir araya geldi. Törende Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi barış anlaşması da ödüle layık görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törende, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkeleri arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirdikleri için onurlandırıldı.

Aliyev, “Gerçek barış, halkımızın günlük yaşamında; korkusuzca seyahat etme, ticaret yapma ve etkileşim kurma özgürlüğünde ölçülür,” dedi ve son altı aydaki iş birliğinin toplumlara istikrar ve umut getirdiğini vurguladı.

Sıradan vatandaşların yeniden açılan yollar, artan ticaret ve iyileşen enerji erişimi sayesinde değişimi bizzat gördüğünü söyleyen Aliyev, “Diyalog eyleme dönüştüğünde her pazar, her sokak ve her ev bu farkı hisseder,” diye konuştu.

Liderliğin belgelerle değil sonuçlarla değerlendirileceğini vurgulayan Aliyev, “Bir anlaşma ancak halkımıza iş, hizmet ve fırsat gibi somut faydalar sağladığında anlamlıdır,” diyerek ulaştırma, ticaret ve enerji projelerine işaret etti.

Aliyev, müzakereleri vatandaşların hayatında iyileştirmelere dönüştürmeye yardımcı olan uluslararası ortaklara teşekkür etti.

Kalıcı barışın yalnızca anlaşmalarla değil, uygulanmalarıyla mümkün olduğunu söyleyen Aliyev, “Liderlik sadece toplantılarda karar almak değil; insanların her gün kendini güvende, emniyette ve umutlu hissettiği koşulları yaratmaktır,” diye konuştu.

Erdoğan video mesajla katıldı: Aliyev ve Paşinyan’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video mesajla katıldı.

Törenin başta ödül sahipleri olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı da ödüle layık görülmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan, mesajında kalıcı barış için Aliyev’in attığı cesur adımları ve Paşinyan’ın gösterdiği kararlı iradeyi takdir ettiğini vurgulayarak, “İki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya’nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum,” dedi.

Bölgesel barış mesajı veren Erdoğan, “Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya’da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz,” diye konuştu.

Mirziyoyev: Barış cesaret, diyalog ve uzlaşma ister

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, video mesajında barışın siyasi cesaret, diyalog ve uzlaşma gerektirdiğini söyledi.

Aliyev ve Paşinyan’ı tebrik eden Mirziyoyev, onların ortak barış çabalarını “sorumlu bir yaklaşımın canlı örneği” ve “bölgede istikrarı güvence altına almak için atılmış tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

Mirziyoyev, “Bugünün çalkantılı dünyasında barış kendiliğinden gelmez. Dinleme, uzlaşma ve sorumluluk alma cesareti ister,” dedi ve uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı siyasi ve diplomatik çözümler olmadan uluslar arasında kalıcı güvenin inşa edilemeyeceğini ekledi.

BAE liderliğine insani girişimleri teşvik ettiği ve diyaloğu güçlendirdiği için teşekkür eden Mirziyoyev, Abu Dabi’yi yükselen küresel bir barış merkezi olarak tanımladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva da ödül jürisi üyesi olarak törene katıldı ve 2026 ödül sahiplerini tebrik ederek Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının en karmaşık çatışmaların bile çözülebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Tokayev: Çatışmalar diyalogla çözülür

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan’a yaptığı devlet ziyareti sırasında video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Paşinyan ve Aliyev’i tebrik etti.

Tokayev, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşmasına doğru kaydettiği ilerleme bir dönüm noktasıdır. Bu adım, uzun süreli çatışmaların bile diyalog, sorumluluk ve itidalle çözülebileceğini gösteriyor,” dedi.

Kazakistan’ın Almatı’da barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tokayev, “Bu durum, sürdürülebilir kalkınma için yapıcı diyalogdan başka bir alternatif olmadığına dair ortak inancımızı yansıtıyor,” diye konuştu.

Kazakistan’ın 2026 Dünya Hükümetler Zirvesi delegasyonu, Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanı Zhaslan Madiyev başkanlığında, ülkeyi küresel bir hesaplama ve veri işleme merkezi haline getirmeye odaklandı.

Kazakistan, enerji potansiyelini bilgi işlem gücüne dönüştürebilecek bir platform olarak sunuldu.

BAE’nin kurucusu Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın adını taşıyan Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü, birlikte yaşama, hoşgörü ve insan onuruna katkıları takdir ediyor.

Kafkas liderlerinin yanı sıra Afgan kadın hakları aktivisti Zarqa Yaftali ile Filistinli insani yardım kuruluşu Taawon da ödüle layık görüldü.

ABD arabuluculuğunda 2025’te imzalanan Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması, onlarca yıllık çatışmayı sona erdirdi. Anlaşma, ulaşım koridorlarının yeniden açılması, diplomatik ilişkilerin kurulması ve toprak anlaşmazlıklarının çözülmesi gibi hükümler içeriyor.

