AK Gençlik’ten sürpriz açılım: “Advent Calendar” dağıtmaya başladılar

AKP Gençlik Kolları, kökeni Hristiyanlık geleneklerine dayanan “Advent Calendar” kutularını hazırlatarak dağıtmaya başladı. AK Gençliğin yöneticileri sosyal medyada “kutu açılımı” yaparak faaliyeti tanıttı.

AKP Gençlik Kolları (AK Gençlik), Hristiyanlığın Noel geleneklerinden yayılarak popüler kültür malzemesine dönüşen “Advent Calendar” kutuları hazırlattı ve bunları dağıtmaya başladı.

AKP Gençlik Kolları Yedek MKYK Üyesi Seher Zeynep Yılmaz, TikTok hesabından yaptığı “AK Gençlik Advent Calendar kutu açılımı” başlıklı videoyla söz konusu çalışmanın tanıtımını yaptı.

28 Ocak tarihli videoya göre üstünde ve içinde Erdoğan’ın geçmişten bugüne çeşitli fotoğraflarının bulunduğu “Advent Calendar” kutusunda, 9 kutucuk yer alıyor. Her kutunun içinde konuya özel hediyeler var. Kutuların içinden Erdoğan’ın fotoğraflarının yanı sıra termos, rozet ve anahtarlık gibi hediyeler çıkıyor.

İktidara yakın çevreler her yıl Noel karşıtı açıklamalar yapıp yılbaşı kutlamalarını hedef gösterirken AKP Gençlik Kolları’nın böylesi bir ürün hazırlaması sosyal medyada gündem oldu.

ADVENT CALENDAR NEDİR?

Advent Calendar, köken olarak bir Hristiyanlığa ait bir gelenek. Türkçeye “Varış Takvimi” veya “Geri Sayım Takvimi” olarak çevrilebilir.

Noel’e (25 Aralık) kadar olan günleri geri saymak için tasarlanmış, genellikle kartondan yapılan özel bir kutu olan Advent Calendar’da 1’den 24’e kadar numaralandırılmış küçük pencereler, kapaklar veya kutucuklar bulunur. 1 Aralık’tan itibaren her gün, o günün tarihini taşıyan pencere açılır.

Her pencerenin arkasında küçük bir hediye, çikolata, not veya resim saklıdır. Amaç, ayın 24’üne kadar her gün küçük bir sürprizle karşılaşmaktır.

Eskiden sadece dini resimler veya basit çikolatalar barındıran bu takvimler, günümüzde popüler kültürün ve eğlence endüstrisinin bir parçası haline geldi. Bu nedenle içindeki kutuların adedi de farklılık göstermeye, geleneğin konsepti değişmeye başladı.

