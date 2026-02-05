Ordu Ermenilerinden Harutyun Artun hayatını kaybetti

Harutyun Artun ya da bilinen ismiyle Bakırcı Harut Usta için 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Ordu’nun bakır ustalarından Harutyun Artun 101 yaşındaydı ve şehrin tanınmış simalarındandı. Artun İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Hayat hikâyesi Selçuk Küpçük’ün ‘Ordu şehrinde gayri resminin tarihi: Bakırcı Harut Usta’nın öyküsü’ başlığıyla İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Karadeniz’in Kaybolan Kimliği’ başlıklı kitapta yer almıştı.

Burada yer alan bilgilere göre bakırcılık yapan babasının ismi Mıgırdiç Artun. Annesinin ismi Hıngani. Şehrin gayrımüslim nüfusunun ağırlıklı yaşadığı Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evlerinde doğmuş Harutyun artun. Kendi araştırmalarına göre aile kökleri yaklaşık 240 yıl evvel gelmiş Ordu’ya. Kestane ağaçlarının çok yoğun olduğu Zaferi Milli’de, dedesi ahşap bir köşk yaptırmış. Dedesi aynı zamanda kereste tüccarı ve Romanya’dan getirtilen keresteleri işleyip iç bölgelere, özellikle Sivas’a, Erzincan’a, Malatya’ya satarmış.

Harutyun Artun 2004’teki yerel seçimlerde belediye meclisi için o zamanki ÖDP’den 1. sıra adayı oldu ve seçim çalışmaları yaptı.

Artun Ordu Kent Gazetesi’ne verdiği röportajda da hayatından kesitler paylaşmıştı:

“1924 doğumluyum ama nüfusta 1926 yazar. Halk arasında hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Din başka, millet başka, siyaset başka. Ama cahillik çok kötü. Son yıllarda halkın cahilliği kırıldı biraz. Herkesin dini kendine. Biraz da herkesin bir arada yaşaması için çok mücadele oldu son dönemde. Bedeller ödendi.

Siz de çok mücadele etmişsiniz. Demokrat Parti’de çalışmışsınız. Şimdi de ÖDP üyesisiniz. Belediye Meclisi için aday olmuşsunuz?

Evet, 2004 seçimlerinde ÖDP’den Ordu 1. Sıra Belediye Meclisi Üyesi adayıydım. (Biraz aradıktan sonra o dönemki kartvizitini bulup hatıra olarak bize veriyor.) Demokrat Parti’nin Gençlik Teşkilatı’nda çalıştım. Sonra iktidara geldiler ve söylediklerinin tam tersini yaptılar. DP yeni kurulduğunda çok demokrattı. Mesela Celal Bayar Cumhurbaşkanıyken Ordu’ya geldi. ‘Demokrasi geliyor’ dediler. Nasıl yağmur yağıyor. Hiçbir yerde salon vermiyorlar konuşma yapması için. Yağmurun altında biriken bir grup insana konuşma yaptı. Orda ona şemsiye tutanlardan biriydim ben. DP iktidarda çok değişti. Ben de ayrıldım onlardan. Ben solcuyum.”

Kentin sevilen isimlerinden olan Harutyun Artun’un vefatı Ordu ve Karadenezi’deki yerel basında da geniş yankı buldu.

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi