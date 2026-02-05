Հայ Առաքելական Եկեղեցու երիտասարդ միաբանների ճանաչողական այցը Վատիկան։

Սույն թվականի փետրվարի 1-ից 7-ը Հայ Առաքելական Եկեղեցու երիտասարդ միաբանները՝ Քույր Արևելյան Ուղղափառ Եկեղեցիների հոգևորականների հետ միասին, Վատիկանում մասնակցում են Արևելյան Ուղղափառ և Կաթոլիկ եկեղեցիների միջև երկխոսության շրջանակում կազմակերպվող հերթական ուսումնական այցին։ Առաջին նման ճանաչողական հավաք-հանդիպումը կազմակերպվել է 2020 թվականին։
Հայ պատվիրակության կազմում են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից՝ Տ․ Շնորհք աբղ․ Սարգսյանը, Տ․ Հովսեփ աբղ․ Հակոբյանը և Տ․ Կոմիտաս քհն․ Ղևոնդյանը, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսությունից՝ Տ․ Ազատ աբղ․ Ֆիլիքեանը և Տ․ Արցախ քհն․ Պատոյեանը, ինչպես նաև Երուսաղեմի Պատրիարքությունից՝ Տ․ Արշակ աբղ․ Ղազարյանը։ Պատվիրակությունը գլխավորում է Վատիկանում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության ներկայացուցիչ՝ Գերշ․ Տ․ Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։
Հայաստանից, Եգիպտոսից, Լիբանանից, Սիրիայից, Հնդկաստանից, Եթովպիայից և Էրիթրեայից ժամանած վանականների և քահանաների այցը հագեցած է հանդիպումներով Սուրբ Աթոռի տարբեր կառույցների, գրասենյակների և քահանայապետական ուսումնակրթական հաստատությունների ղեկավարների ու աշխատակիցների հետ։ Մասնակիցները հնարավորություն են ունենում նաև ծանոթանալու հարուստ քրիստոնեական ավանդությանը և մշակութային ժառանգությանը։
Այցի առաջին օրն իսկ նրանք այցելեցին վաղ քրիստոնեական շրջանի ստորգետնյա դամբարաններից մեկը, դեռևս կայցելեն մի շարք պատմական տաճարներ, այդ թվում՝ Սուրբ Պետրոսի տաճարը իր ստորգետնյա գերեզմանոցով, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տաճարը, ուր հանգչում է երջանկահիշատակ Ֆրանկիսկոս Պապը, ինչպես նաև Վատիկանի թանգարանները և Առաքելական Պալատը։
Առանձնապես նշանակալի էր այսօր, փետրվարի 5-ին կայացած պաշտոնական հանդիպումը Նորին Սրբություն Լևոն ԺԴ Պապի հետ։
Սրբազան Քահանայապետը արևելյան հոգևորականներին ողջունեց Պողոս առաքյալի խոսքերով․ «Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ եք» (Ա Պետրոս 5։14)։
Նորին Սրբությունը ապա եղբայրական հատուկ ողջույն ուղղեց Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանին և ղպտի Մետրոպոլիտ Բարնաբա Էլ-Սորիանիին, որոնք ուղեկցում էին երիտասարդ միաբաններին, և երախտագիտություն հայտնեց Արևելյան Ուղղափառ Եկեղեցիների հոգևոր պետերին, որոնց հանձնառությամբ վերջիններս մասնակցում են Քրիստոնյաների միասնության խթանման բաժնի կողմից կազմակերպված այս ուսումնական այցին։
Լևոն ԺԴ Պապը անդրադարձավ նաև վերջերս նշված Քրիստոնյաների միասնության աղոթքի շաբաթին, որի այս տարվա թեման վերցված էր Սուրբ Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված նամակից՝ շեշտելով հավատքի մեջ միության կարևորությունը։
«Սիրելի բարեկամներ, մեր Եկեղեցիների պատմական և մշակութային տարբերությունները կազմում են մեր ընդհանուր քրիստոնեական ժառանգության հրաշալի խճանկարը, որը մենք բոլորս կարող ենք գնահատել»,— ասաց Պապը՝ միաժամանակ խրախուսելով շարունակել միմյանց օգնել, «որպեսզի աճենք Քրիստոսի հանդեպ մեր ընդհանուր հավատքի մեջ, որը մեր խաղաղության աղբյուրն է» (Եփեսացիներ 2։14)։
Առաքելական պալատում պատվիրակությանը ընդունեց նաև Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինը։
Աղբիւր։ Pontifical Legation Western Europe https://www.facebook.com/pontificallegation.westerneurope.9
