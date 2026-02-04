Paşinyan ve Aliyev, İnsanlık Kardeşliği ödülünü birlikte aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Abu Dabi’de düzenlenen törende 2026 Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü’nü birlikte aldı. Paşinyan, resmi olarak iki ülkenin liderlerine verilen ödülün, aslında Ermenistan ve Azerbaycan halklarına ait olduğunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Şeyh Zayed Vakfı’nın verdiği 2026 İnsanlık Kardeşliği Ödülü’nü Abu Dabi’de yapılan törenle aldı.

İki lider, ödüle Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışı ilerletme, işbirliğini geliştirme ve bölgesel istikrara katkıda bulunma yönündeki çabalarından dolayı layık görülmüştü. Ödül, Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından liderlere Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de yapılan resmi bir törenle takdim edildi.

Başbakan Paşinyan ödülü alırken yaptığı konuşmada, şu andaki durumun birkaç yıl önce hayal bile edilemez olduğunu söyleyerek, geçtiğimiz 40 yılda “barış”, “Ermenistan” ve “Azerbaycan” kelimelerinin nadiren birlikte anıldığını, anıldığında ise olağanüstü bir şey olarak değerlendirildiğini belirtti.

Ödül halklara

Paşinyan, “İşte bu yüzden 2025’te yaşananlar ve bugün yaşananlar gerçekten inanılmaz” dedi ve ödülü almanın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın sona erdiğini gösterdiğini sözlerine ekledi. Paşinyan, ödülün sadece Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının bir göstergesi değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki çatışmanın sona erdiğinin de kanıtı olduğunu belirtti. Ödülün resmi olarak iki ülkenin liderlerine takdim edilse de, Paşinyan bunun gerçekte Ermenistan ve Azerbaycan halklarına ait olduğunu vurguladı.

Paşinyan, “Liderler cesur adımlar attılar, ancak bu tarihi anı mümkün kılan, halklarımızın yeni bir geleceği kucaklama isteğidir” dedi ve ödülün, barış umudu beslemeye cesaret eden her Ermeni ve Azerbaycanlıya verildiğini sözlerine ekledi.

Paşinyan, ödülü alırken, Donald Trump’a özel olarak teşekkür ederek, onun barışa olan kişisel bağlılığının ve özverisinin Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının sağlanmasında kilit faktör olduğunu belirtti. Ayrıca, bir gün Trump’ın Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılacağı bir törene katılmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

#Pashinyan, #Aliyev awarded Zayed Award for Human Fraternity for peace efforts pic.twitter.com/1fz09j8WBD — ARMENPRESS News (@armenpress) February 4, 2026

Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Ermenistan ve Azerbaycan’ın otuz yılı aşkın süredir çatışma halinde olduğunu ve artık barış içinde yaşamayı öğrendiklerini belirtti. Aliyev, “Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz. Bu özel bir duygu” diyerek, iki ülkenin bağımsızlıklarını kazandıklarından beri hiç barış içinde yaşamadıklarını hatırlattı. Bu durumun, çatışmada olan diğer ülkeler için örnek teşkil edebileceğini vurguladı.

Zayed İnsanlık Kardeşliği Ödülü

2026 ödül sahipleri, diyalog ve birlikte yaşama konusunda önde gelen isimlerden ve uzmanlardan oluşan bağımsız bir küresel jüri komitesi tarafından seçildi. Jüri üyeleri arasında Avrupa Konseyi eski Başkanı ve Belçika eski Başbakanı Charles Michel, Afrika Birliği Komisyonu eski Başkanı ve Çad eski Başbakanı Moussa Faki Mahamat, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Vatikan Kültür ve Eğitim Dairesi Başkanı Kardinal José Tolentino de Mendonça ve Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü Genel Sekreteri Yargıç Mohamed Abdelsalam yer aldı.

2026 İnsanlık Kardeşliği Ödülü, 75’ten fazla ülkeden adayların yer aldığı rekor sayıda başvuru aldı. Adaylıklar, devlet başkanları, Nobel Barış Ödülü sahipleri, sivil toplum aktivistleri ve fark yaratmada önemli başarılar elde etmiş gençler de dahil olmak üzere sınırlı sayıda uygun aday gösterici tarafından önerildi.

