Sözü demokrat, özü faşistler

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını toplamak için kurulan zamanın IMF’si Düyunu Umumiye’nin müfettişi ve Fransız casusu Ernest Grenier*, anılarının Kürdistan başlıklı bölümünde anlatır:

“1895-96 Ermeni katliamından hemen sonraydı. (Osmanlı döneminde) Bir kaymakamlık olan Muş’a, Siirt yakınlarındaki Melefan köyünde Kürtlerin çok sayıda Hıristiyanı öldürdüğü ihbarı geldi. Bölgedeki yabancı konsoloslukların ısrarlı baskısı üzerine Muş kaymakamı tarafından görevlendirilen bir müfettiş, Melefan’a gitti. Köye girişte, (Osmanlı) müfettişi tepeden tırnağa silahlı otuz kadar Kürt karşıladı. Her birinin elinde tüfek, belinde hem piştov hem hançer, göğsünde çifte fişeklik, hepsi ayaklı birer cephanelikti.

Bu türden savaşçılara rastlamaya alışık müfettiş için manzara, ürkütücü olmaktan çok maskaralık sayılırdı. Ancak asıl maskaralık, müfettişi karşılamaya gelen Kürt aşiret reisleri kendilerini tanıtınca başladı: Americk Bey, Boston Bey, Washington Bey vb!

Özetle tüm Kürt beyleri asıl adlarını, tıpkı bir küfe üzüme karşılık değiş tokuş yapılan Kürt kadınları gibi, Amerikalılardan duydukları ve hatta insan ismi olmayan sözcüklerle değiştirmişlerdi. Geleneksel poturlarının üstüne giydikleri Amerikan redingotları da cabası…”*

PEŞMERGE CONİ, KRAVATLI COLANİ

2007’de Amerikan işgali altındaki Irak’ta 1 milyon insan ölmüş; Türkmenler, Kürtler, aşiretler, radikal İslamcı terör örgütleri vb. birbirini gırtlaklıyordu. Irak’ın kuzeyindeki Amerikancı (ve işgalci) koalisyon güçleri; bölge güvenliğini yeni kurulan özerk Kürt hükümetine devretti. Devir teslim töreni sırasında, başbakan Neçirvan Barzani’ye bağlı peşmergeler, Amerikan asker üniformaları giymişlerdi. Olayın fotoğrafı Türk basınında “Coni değil peşmerge” başlığıyla yayımlandı.

Derken ABD, Irak’tan hemen sonra turneye çıkıp demokrasi piyesini Suriye’de de oynadı. Orada da Kürtlerin özerk bir “Suriye demokratik yönetimi” bölgesi oldu. PYD ile YPG karışımı silahlı güçleri SDG ve başında PKK’li Şahin Cilo vardı. Bir de baktık ki Şahin Cilo, general Mazlum Abdi olmuş, Amerikan üniformasıyla afili pozlar veriyor.

Ama ABD, başrolde oynattığı El Nusra Cephesi komutanı Ahmet Şara’ya Mr. Colani dedi, üniforma giydirmedi. Kravat taktı. Sakalını kestirdi, “Oldu da bitti maşallah, sivil olur inşallah” tezahüratıyla iktidara oturttu.

TARİHSEL HUSUMET CEPHELERİ

Derken Amerikan üniformalı Mazlum’un peşmergeleri Amerikan kravatlı Ahmet Colani’nin askerlerine saldırdı; karşılığında çok sayıda peşmerge ve sivil katledildi. Özerk Kürt yönetimi toprak yitirdi, daha küçük bir bölgeye çekildi.

Niçin?

Çünkü tüm Ortadoğu, sınırları İngiltere ile Fransa’nın SykesPicot anlaşmasında cetvelle çizdiği YAPAY ülkelerden oluşuyor. Ve bölgenin yeni egemenleri ABD ile İsrail, zaten yapay sınırları çıkarlarına göre değiştirmek istiyor.

Nasıl?

Irak gibi Suriye de (zaten diğerleri de) devlet değil. Irklar, mezhepler, aşiretler üzerine kurulu despotluklar. Tarafların logosunda “demokratik” var ama hepsi ortaçağ kalıntısı faşizanlar. Ancak kafalarına vura vura tepelerine çıkıp oturan despota boyun eğen kabileler. Despotlardan kurtulunca husumete dayalı özlerine döndüler. Arap’ı, Kürt’ü, Sünnisi, Şiisi, Dürzisi, selefisi, halefisi birbirlerini yiyor, ne yazık ki daha da yiyecek.

AMERİKANA HAYRAN, BİRBİRİNE DÜŞMAN

Örneğin Irak’taki özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Ortadoğu’da en büyük Amerikan üssü gibi bir oluşum. Başındaki Kürt Barzani, Türkiye’deki hemtürü Apo’dan da Suriye’deki hemtürü Mazlum ve SDG’sinden de nefret ediyor. Oysa hepsinin patronu aynı, hepsi Amerikan silahlı ve Amerikan külahlı.

Peki kurtuluş var mı? Yok. Ortadoğu kabileleri, ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda, tarihsel husumetler kaşınarak birbirine kırdırılacak.

Ama alınacak dersler var: Aşiret geleneğinden, mezhepçilikten ne yurttaş çıkar ne ulus. Siyasal partiler, adına “demokrasi” yazdı diye demokrat olmaz. Emperyalist eliyle zafer gerdeğine girilmez.

Amerikan generali Mazlum, günün sonunda Abdi Efendi olur. Şivan Perver gibi salya sümük “Neredesin Ameriga” diye ağlar. Karakteri bağımsızlık olmayanlar, devlet kuramaz.

Röveşata’da defalarca yazdığım gibi, küresel emperyalizmin planında sıra İran’ı parçalamaya geldi. Ama İran, molla rejiminin kötülüğüne karşın binlerce yıllık, köklü, gerçek bir devlet. Umarım direnir ve Türkiye’ye zaman kazandırır. Çünkü sonraki hedef, bizim ülkemiz.

*La Nouvelle Revue, 1936

Cumhuriyet Gazetesi

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi