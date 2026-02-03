***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri alan Prof. Dr. Hikmet Özdemir, British Council bursuyla Londra Üniversitesinde, Fulbright bursuyla Washington DC’de Georgetown Üniversitesinde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve Cenevre’de Birleşmiş Milletler mülteciler arşivinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TÜBİTAK, Başkent Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinde çalışan ve tam zamanlı olarak Türk Tarih Kurumunda 1915 Olayları üzerine incelemeler yapan Prof. Özdemir, Ankara Üniversitesi, Harp Akademileri ve Kara Harp Okulu lisansüstü programlarında “Türkiye’nin Yönetim Yapısı”, “Harpte ve Kriz Döneminde Liderlik”, “Hükümet-Ordu İlişkileri” ve “Türkiye-Ermenistan Anlaşmazlığı” konularında dersler verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Türk Parlamento Tarihi” adlı 40 ciltlik serinin koordinatörlük ve editörlük görevini de üstlenen Prof. Özdemir, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine yaptığı bağışa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Özdemir, Türk Tarih Kurumunun akademik yaşamında çok özel bir yeri olduğunu, 2002-2007 yıllarında tam zamanlı profesör olarak Türk Tarih Kurumunda çalıştığını, bu süre içerisinde Türk Tarih Kurumunun imkanlarından yararlandığını söyledi. “TTK’nin muazzam bir kütüphanesi var. Dergi koleksiyonları mükemmel. Diyebilirim ki, kendi çalıştığım alanla ilgili onların hepsini elden geçirdim, okudum. Yalnız bunu yaparken şöyle bir yol izledim. Biliyorsunuz kamu kurumlarında, üniversitelerde mesai saatleri vardır. Cumartesi, pazar, bayram tatili, milli tatil günlerimiz vardır ve ben bunların hepsini kendime göre düzenledim. Şöyle ki, ortalama gece saat 02.00 gibi Türk Tarih Kurumuna geliyordum. Odamın anahtarı zaten bendeydi. Güvenlik görevlisi arkadaşlar dış kapıyı açıyorlardı. Ben odamı da açıyor ve çalışmaya başlıyordum. Ertesi gün akşam 17.00’ye kadar. Yani benim günlük mesaim 15 saat idi. Cumartesi ve pazar günleri de geliyordum. Hatta milli ve dini bayram günlerinde de kurumda çalışmaya devam ettiğim oluyordu. Yani bu 5 yıl aslında benim için belki de bir 15 yıl sayılabilir. Bütün zamanımı çalışmaya vermiştim. Bunun nedeni şuydu. Bana verilen görevle ilgili, ki ben ve diğer arkadaşlar hükümet tarafından Tarih Kurumunda görevlendirilmiştik, o görevle ilgili kendimi ehil bir hale getirmek için okumalar yapıyordum.” “İŞİN MUTFAĞINDA ÇALIŞTIM AMA ŞEF YA DA AŞÇIBAŞI DURUMUNDA DEĞİLİM” Özdemir, Türk Tarih Kurumunda çalıştığı süre boyunca dünya üniversitelerinde çalıştıkları konuyla ilgili yapılan doktora tezlerini İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak birer adet satın aldıklarını belirtti. “Elinizde çok iyi bir kütüphane olmazsa, çok iyi bir kütüphanenin desteği olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Araştırma yapamazsınız. Hele tarihle ilgili konular, kritik konular, kriz alanları, tartışmalı konular mutlaka arşiv çalışmasını gerektirir ve çok sağlam bir kütüphanenin sizi desteklemesini gerektirir.” diyen Özdemir, TTK’den ayrıldıktan sonra da tabii ki başka kurum ve kütüphanelerde çalışma imkanı olduğunu belirtti. Özdemir, “Halen Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinden yararlanmaya devam ediyorum. Kitaplarımı hediye etmem Türk Tarih Kurumuna bir şükran borcudur. Teşekkürümü ifade etme duygusudur. Çalışmalarımla ilgili birtakım arşiv belgeleri veya çeşitli dokümanları da hediye ettim. Bundan sonra yazmayı düşündüğüm bir, iki kısmını alıkoydum. Arşivimin önemli bir kısmını verdim, kalanları da daha sonra teslim edeceğim.” diye konuştu. Bir akademisyenin bir konferans ya da bir çalışma için literatür toplaması gerektiğine işaret eden Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ermeni araştırmaları üzerine yaptığı çalışmalar sırasında edindiği kaynakları da TTK’ye hediye ettiğini söyledi. 76 yaşındaki Özdemir, yıllarca tarih araştırmaları yaptığını, tarihçi olmadığını, tarihin konularını ve sorunlarını arşivlerden öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti: “İşin mutfağında çalıştım ama şef ya da aşçıbaşı durumunda değilim. Hala çalışmaya devam ediyorum. Size bir görev verilmişse, sizden bir talep varsa onu yerine getirebilmek için bütün dikkatinizle o konuya odaklanmanız gerekir. Ama en önemlisi literatürü çok iyi bilmeniz gerekir. Literatür de kütüphanelerdedir. Ben Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinin bu anlamda hem Türkiye’deki insanlara hem dışarıdaki araştırmacılara da büyük hizmetler verdiğini biliyorum, onu kendimde yaşadım. Beni Türkiye’nin çok kritik bir sorunu, Ermeni sorunu üzerine yetiştiren Türk Tarih Kurumu ve kütüphanesidir. Bu hediye de minnetimin ifadesidir.” KOLEKSİYONDA, ERMENİ MESELESİYLE İLGİLİ HEM TÜRKÇE HEM YABANCI DİLDE YAYINLAR BULUNUYOR TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in kendisine de hocalık yaptığını ve kurumun kütüphanesine hediyesinin kendisi için anlamlı olduğunu kaydetti. Türk Tarih Kurumunun hem Sıhhiye yerleşkesindeki kütüphanesi hem de Bilkent yerleşkesindeki kütüphanesinin kitap sayısının arttığına işaret eden Özgen, şöyle konuştu: “Özellikle Bilkent yerleşkemizde çok değerli hocalarımızın, çok değerli akademisyenlerimizin kendi şahsi kütüphanelerini bize bağışlamalarıyla oluşan yeni bir kütüphane oluşmaya başladı. Bugün çok değerli hocam, Profesör Doktor Hikmet Özdemir kendi şahsi kütüphanesini Türk Tarih Kurumu kütüphanesine hediye etti. Hocamızın kütüphanesi şu açıdan önemli. Atatürk’le ilgili yazılmış çok sayıda biyografi, o dönemle ilgili hatıratlar ve Ermeni meselesiyle ilgili hem Türkçe hem yabancı dildeki çok önemli yayınlardan oluşan yaklaşık 4 binin üzerinde kitabını bize bağışladı. Kendisine hem şahsen hem Türk Tarih Kurumu adına minnettarlığımı ifade etmek isterim. Elinde koleksiyonu bulunan değerli hocalarımızdan da Türk Tarih Kurumunun bu yeni yerleşkesindeki bu modern kütüphaneye kitaplarını bağışlamaları noktasında beklentimiz olduğunu da söylemek isterim.” Cumhuriyet Gazetesi