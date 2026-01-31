Yerlikaya “yakaladık” demişti: 1 ay önce teslim olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 3 günce “yakaladık” diye duyurduğu suçlunun 1 ay önce kendisinin teslim olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Ocak’tan kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan bir suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, suçlulardan dokuzunun Gürcistan’dan, ikisinin Almanya’dan, üçünün Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’dan getirildiğini duyurdu.

Listede gösterilenlerden biri de O.R.Y. idi.

Yerlikaya paylaşımında şunları dedi: “Yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs Gürcistan’da… yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

AĞABEYİ GETİRMİŞ

Ancak paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan O.R.Y.’nin ağabeyi Ömer Y., kırmızı bülten çıkarılan kardeşinin ülkeye dönmesi için harekete geçti.

Niksar’da bir meslek odasının başkanlığını yapan Ömer Y., Gürcistan’a gidip “Yatacağın süre üç ay” diyerek, kardeşini ikna etti.

Ağabeyi Ömer Y. ile 29 Aralık 2025 günü Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçen O.R.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. O.R.Y., aynı gün cezaevine gönderildi.

BAKANLIK DOĞRULADI

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de olayı doğruladı. Bir bakanlık yetkilisi şunları söyledi: ““O.R.Y. teslim olmuş ancak hakkında kırmızı bülten çıkarılınca psikolojik olarak Gürcistan’da yaşayamaz ve barınamaz hale geldi. O yüzden sınıra geliyor, kapıda alıyorlar. Kırmızı bülten çıkarılmasa gelmezdi. Kendiliğinden teslim olma niyetleri yok. Zaten her hareketlerini polis takip ediyor.”

