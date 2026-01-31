Görenler hayrete düştü! İtalya’da ‘melek’ krizi: Meloni ile dikkat çeken benzerlik

İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi “San Lorenzo in Lucina Bazilikası”nda restorasyondan geçen bir freskteki melek figürlerinden birinin yüz ifadesinin, İtalya Başbakan Giorgia Meloni’ye benzemesi ülkede gündem oldu.

La Repubblica gazetesinin haberinde, başkentin merkezinde bulunan, geçmişi 4. yüzyıla dayanan bazilikada restorasyondan geçen fresklerden birindeki yüzün, “her gün haberlerde de görülen ve ülkenin en güçlü kadınlarından biri olan” Başbakan Meloni’ye benzediği ileri sürüldü.

Sosyal medya mecralarında da paylaşılan fotoğraflarda freskte yer alan meleklerden birinin Meloni’ye olan benzerliği, kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, tartışmalara da yol açtı.

ANSA haber ajansına konuşan bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, “Bu sabah gazetede haberi okudum ve restorasyonu görmeye gittim. Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum. Ben tam olarak olduğu gibi restore edilmesini istedim. Orada bir melek vardı ama yüz hatlarının öyle olup olmadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘NE OLDUĞUNU ARAŞTIRIYORUZ’

Roma Piskoposluğundan ANSA’ya yapılan açıklamada da Meloni’ye benzeyen melekli freskin “şaşkınlıkla” karşılandığı belirtilerek, “Sanatçının müdahale ettiği açık. Bu konudan ve restoratörün niyetinden tamamen habersizdik ve bilgilendirilmedik. Şimdi ne olduğunu araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

