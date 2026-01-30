İsa ve Meryem tablosunu ‘hedef tahtası’ yapıp sosyal medyada paylaştı! İsviçreli politikacıya para cezası

İsviçre’nin Zürih kentinde, yerel bir politikacı, İsa ve Meryem tasvirli bir dini tabloyu kurusıkı tabancayla vurup fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için para cezasına çarptırıldı.

Zürih Bölge Mahkemesi, Yeşil Liberal Parti (GLP) üyesi eski politikacı Sanija Ameti’yi, özel bir atış talimi sırasında bir tabloyu hedef tahtası olarak kullanmak ve fotoğraflarını “Kapat/Aklını Boşalt“ notuyla Instagram’da paylaşmak suretiyle “inanç özgürlüğünü ihlal etmekle” suçlu buldu.

Mahkeme, Ameti’nin eyleminin, İsviçre Ceza Kanunu’nda “başkalarının dini inançlarını, özellikle de Tanrı inancını, küçük düşürücü ve alaycı bir şekilde aşağılamak” olarak tanımlanan suçu işlediği gerekçesiyle 500 İsviçre Frangı (yaklaşık 544 Euro) para cezası ödemesine hükmetti. Ayrıca, 3 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 3 bin 266 Euro) tutarında bir ceza da iki yıl denetimli serbestlik şartıyla ertelendi. Ameti karara itiraz edebilecek.

Eylül 2024’te meydana gelen olay, sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. SRF’nin haberine göre, Ameti ve ailesi bir süre polis koruması altına alınmıştı. Politikacı, paylaşımı birkaç saat sonra silmiş ve kilise temsilcilerinden özür dilemişti. Ancak olayın ardından işini kaybeden Ameti, partisinden ihraç edilmesi gündeme gelince kendisi istifa etti. Zürih Kent Parlamentosu seçimlerinde de artık aday olmayacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Ameti’nin avukatı, müvekkilinin 30 yıldır iyileşmeyen bir travma nedeniyle hareket ettiğini ve beraatini talep etmişti. Çocukken ailesiyle birlikte eski Yugoslavya’dan kaçan ve ağabeyinin vurularak öldürüldüğünü gören Ameti’nin, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı savunuldu.

Politikacı mahkemede ifade vermezken, duruşma öncesinde “düşünmeden bir katalog sayfasını yırtıp hedef olarak kullandığını” söylemişti. Hakimlerden biri, Ameti’nin Hristiyanların duygularını incitmekle birlikte, bunu kasten yapmadığı kanaatine vardı. Savcılık ise eylemi “bilinçli bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Davaya, aralarında COVID-19 tedbirlerine tepki olarak kurulan “Mass-Voll” derneğinin başkanı Nicolas Rimoldi’nin de bulunduğu birkaç sağcı temsilci de “şikayetçi” sıfatıyla katıldı. Ameti’nin avukatı, bu kişilerin davayı kendi siyasi amaçları için istismar etmeye çalıştığını öne sürdü.

Hürriyet Gazetesi