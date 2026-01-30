ՌԱԿ-Ը ՄԵՐԺԵԼԻ ԵՒ ԱՆՀԵԹԵԹ Կ’ՈՐԱԿԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԺՈՂՈՎԸ ԱՒՍՏՐԻՈՅ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը յայտարարութիւն մը հրապարակելով, դատապարտեց Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ եպիսկոպոսաց յառաջիկայ ժողովը Աւստրիոյ մէջ կայացնելու որոշումը։
Կուսակցութեան Կեդրոնական վարչութեան յայտարարութեան մէջ կ’ըսուի հետեւեալը.
«ՌԱԿը պաշտօնապէս կը յայտարարէ, թէ կտրականապէս մերժելի կը համարէ Հայոց Առաքելական եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսաց յառաջիկայ ժողովը Մայր Աթոռէն եւ Հայրենիքէն հեռու՝ Աւստրիոյ մէջ գումարելու արտառոց որոշումը։ Նոյնքան անհանդուրժելի են անհեթեթ այդ որոշումը չքմեղելու համար տրուող անհիմն, յերիւրածոյ եւ ողորմելի պատճառաբանութիւնները»։
Յիշեցնենք որ Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգը յայտնած էր, որ 16-19 Փետրուարին Աւստրիոյ Սան Փիոլթըն քաղաքին մէջ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին հրաւէրով, տեղի պիտի ունենայ Եպիսկոպոսաց ժողով։ Ժողովը ի սկզբանէ նախատեսուած էր գումարել 10-12 Դեկտեմբեր 2025ին, սակայն Մայր Աթոռը յայտարարած էր անոր յետաձգման մասին։
https://www.facebook.com/photo?fbid=812666288460120&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun