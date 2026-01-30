ԱՂՕԹՔ՝ Ս. ՂԱԶԱՐ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Քրիստոնեաներու միութեան շաբթուան առիթով աղօթքի եզրափակում տեղի ունեցաւ Սուրբ Ղազար Մայրավանքի եկեղեցւոյ մէջ։ Արդարեւ, 25 Կիրակի Յունուար 2026ին, յետ միջօրէին, Վենետիկի միջ-եկեղեցական խորհուրդի կազմակերպութեամբ Ս. Ղազարու Մխիթարեան Միաբանութեան Մայրավանքի եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ հայածէս երեկոյեան ժամերգութիւն, որմէ ետք Աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ՝ Տոքթ. Եոհաննէս Ռուշքէի քարոզով եւ աղօթքով վերջացաւ աղօթական երեկոն։
https://www.facebook.com/photo/?fbid=812666671793415&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun