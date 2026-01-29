ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄԱՐԶԻՉ ԱՐՏԷՆ ԿԷՕՎԷՐ ՆՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՄԸ ՍՏՈՐԱԳՐԵՑ

Ֆութպոլի մարզիչ Արտէն Կէօվէր անցեալ մրցաշրջանին կարեւոր յաջողութիւն մը արձանագրած էր մինչեւ 15 տարեկաններու դասաւորման մրցաշարքին մէջ։ Ան կը մարզէր Վալիտէ Թայֆուն մարզական ակումբի պատանիներու խումբը, որ 2024-2025 ախոյեան հռչակուած էր, բացի ատկէ որպէս օգնական մարզիչ աշխատած էր ակումբի գլխաւոր խումբէն ներս։
Հայ մարզիչի յաջողութիւնները աննկատ չմնացին կարեւոր մարզական ակումբներու վարիչներու աչքերէն։ «Քասըմփաշա» մարզական ակումբը համաձայնագիր ստորագրեց հայ մարզիչին հետ, նոր յաջողութիւններու եւ ձեռքբերումներու ճամբայ բանալով Արտէն Կէօվէրի մարզչական ասպարէզէն ներս։
Յիշեցնենք Արտէն Կէօվէր եղած է Գալֆաեան եւ Ս. Խաչ Դպրեվանքի սան։ Յետոյ վկայուած է մարզանքի ակադեմիայէն, իսկ այս տարի սկսած է պաշտօնավարել նաեւ Ս. Խաչ Դպրեվանքի մէջ՝ որպէս մարզանքի ուսուցիչ։
Կը շնորհաւորենք։
https://www.facebook.com/photo?fbid=811802261879856&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun