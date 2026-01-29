ՔՕՂԻ ՏՈՒՈՒՉՈՒԹԻՒՆ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ ՆՈՐ ՔՈՅՐԻ ՄԸ ԵՒ ԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ՔՈՅՐ ՀՌԻՓՍԻՄԷ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 28 Յունուար 2026, Չորեքշաբթի, Գուզկունճուքի մէջ արարողութեանց հանդիսապետեց եւ կատարեց նոր քոյրի մը քօղի տուուչութիւնը։
Առաջաւորաց Պահքի Չորեքշաբթի առաւօտ կատարուեցան գիշերային եւ առաւօտեան ժամերգութիւններ։ Արարողութեանց մասնակցեցան Պատրիարքական Աթոռի վեղարաւոր միաբան հայրերը, քահանայից դասը, Գալֆաեան ուխտի քոյրը եւ հաւատացեալ ժողովուրդը։
Մեր Հոգեւոր Պետը խօսեցաւ միանձնուհիութեան, Հայ Եկեղեցւոյ մէջ քոյրերու եւ Գալֆաեան ուխտի քոյրերու ու իրենց դերին մասին։ Նորին Ամենապատուութիւնը ապա ծանօթացուց դպրուհի Սօսի Թէրզեանը, որ դիմած էր Գալֆաեան ուխտի միաբան ըլլալու համար։
Ապա սկսաւ քօղի տուուչութեան արարողութիւնը։ Ընծայեալը կարդաց եւ ստորագրեց իր ուխտագիրը։ Այնուհետեւ, աղօթքներով Պատրիարք Հայրը օրհնեց ընծայեալն ու անոր միանձնուհիի քօղը եւ նոր անուն տալով կոչեց զայն Քոյր Հռիփսիմէ։
Տպաւորիչ հոգեւոր հանդիսութեան աւարտին Նորին Ամենապատուութիւնը Պահպանիչ աղօթքով օրհնեց նորընծայ Քոյր Հռիփսիմէն ու անոր բարի եւ արդիւնաւէտ առաքելութիւն մաղթեց։ Ներկաներ առիթն ունեցան նորընծայ Քոյր Հռիփսիմէն շնորհաւորելու։
***
ՄԱՐՄԱՐԱ- Զարմանալի է որ Գուզկունճուքի Թաղային Խորհուրդը այսպիսի կարեւոր առիթով իսկ կը զլանայ լուր եւ ծանուցում տալու Հայ թերթին։ Ասիկա նախ եւ առաջ նախատինք է Պատրիարքարանին, Պատրիարք Հօր Սրբազանին, նոր ձեռնադրեալ Քոյր Հռիփսիմէին եւ ամէնէն կարեւորը՝ մեր հաւատացեալ համայնքին։ Իրենց կը յիշեցնենք թէ հայ համայնքին կը ծառայեն, այլ ո՛չ թէ այլակրօն շրջանակներու, հետեւաբար պարտին արժանի կարեւորութիւնը տալ Հայ եկեղեցիին եւ Հայ թերթին։
