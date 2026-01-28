SON DAKİKA HABERLER: Paşinyan’dan net Azerbaycan mesajı! ‘Savaşa hazırlanmıyoruz’

Paşinyan, Ermenistan ordusunun büyük yatırımlar ve reformlarla savunma kapasitesini artırdığını, modern silah ve teçhizatla güçlendirildiğini belirtti. Azerbaycan’la tesis edilen barışın en güçlü güvenlik garantisi olduğunu vurgulayan Paşinyan, savaşa hazırlanmadıklarını ve ‘savaş olmayacağını’ söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunun kuruluşunun 34. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Ermenistan ordusunun zor süreçlerden geçtiğini, çeşitli sınamalar ve güçlüklerle karşılaştığını aktaran Paşinyan, bugün her gün değişen ve savunma kapasitesi artan bir orduya sahip olduklarını vurguladı.

‘DAHA ÖNCE HİÇ SAHİP OLMADIĞIMIZ BÜYÜKLÜKTE TEÇHİZAT SATIN ALDIK’

Son yıllarda orduya büyük yatırımlar yaptıklarının ve reformları hayata geçirdiklerinin altını çizen Paşinyan, ordunun daha önce hiç sahip olmadığı nitelik ve parametrelere sahip çok büyük miktarda modern silah ve askeri teçhizat satın aldıklarını bildirdi.

Paşinyan, 2022’den önce silah ve teçhizat satma potansiyeline sahip (Batılı) uluslararası ortaklarının iki temel gerekçeyle Ermenistan’a silah satmayı nazikçe reddettiğini kaydederek “Bu silahların Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış toprakları dışında konuşlandırılmayacağından emin değillerdi. Bu silahların gizli parametrelerinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) erişilebilir hale gelmeyeceğinden emin değillerdi.” değerlendirmesini yaptı.

KGAÖ üyesi ülkelerin ise Ermenistan’ın güvenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmediğini savunan Paşinyan, şunları kaydetti:

KGAÖ üyesi ülkeler ise Ermenistan’ın güvenlik ve toprak bütünlüğünün garantisine yönelik üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeyi reddediyordu. Ayrıca bedeli Ermenistan tarafından önceden ödenmiş olan yüz milyonlarca dolarlık silah ve teçhizatın tedarikini de reddediyorlardı. Bu, Ermenistan için varoluşsal bir tehditti ve devletliğimizi ortadan kaldırmaya, egemenliğimizi sıfırlamaya yönelik bir karar alındığı açıktı.

‘ÖLÜMCÜL TEHLİKE AŞILDI’

Bu “ölümcül tehlike”nin Azerbaycan ile Ermenistan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması ve Ermenistan’ın KGAÖ üyeliğini dondurmasıyla aşıldığını belirten Paşinyan, “Bu stratejiyi tutarlı şekilde sürdüreceğiz. Ermenistan ordusunun uluslararası alanda tanınmış 29 bin 743 kilometrekarelik topraklarının savunması dışında başka bir görevi yoktur ve olmayacaktır. Uluslararası anlaşmalar temelinde barışı koruma misyonlarına katılım, bunun istisnasıdır.” dedi.

‘SAVAŞA HAZIRLANMIYORUZ’

Nikol Paşinyan, toprak ihtilaflarının Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışmalarıyla çözüleceğini vurgulayarak, “Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir ve barıştan daha güvenilir bir güvenlik garantisi yoktur. Bu en güvenilir güvenlik garantisini güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi