İsrail’in soykırımı sürüyor: Gazze’de can kaybı 71 bin 667’ye yükseldi

2.5 yıldır Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’in katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 667’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, cenazelerden birinin daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı, 4 kişinin ise ateşkese rağmen gerçekleştirilen yeni saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi’nde, hem yeni saldırılar hem de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında can kayıplarının devam ettiği bildirildi.

Aynı dönemde yaralı sayısının da bin 356 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

