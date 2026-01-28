ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂՕԹՔԻ ՇԱԲԱԹԸ ԱՆՑԱՒ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆԵՐՔԵՒ

Հռոմի Սուրբ Պօղոս տաճարին մէջ նախագահութեամբ Լեւոն ԺԴ. Պապին, 25 Յունուարին տեղի ունեցաւ Երեկոյեան ժամերգութիւն, որով ամփոփուեցաւ Քրիստոնեաներու միասնութեան համար աղօթքի շաբաթը՝ զանազան Եկեղեցիներու եւ եկեղեցական համայնքներու ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն ներկայ էին Վատիկանի մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ՝ Տ. Խաժակ Արք. Պարսամեան, Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Օշական Եպս. Կիւլկիւլեան, Հռոմի հայ համայնքի հոգեւոր հովիւ՝ հայր Աթանաս Սարգսեան, ինչպէս նաեւ Զուիցերիայէն ժամանած եւ այնտեղ ուսանող Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի միաբաններ՝ հայր Մաղաքիա Տէր Մկրտչեան եւ հայր Մաշտոց Մխիթարեան։
Ժամերգութեան ընթացքին Սրբազան Քահանայապետը անդրադարձաւ Հայ Եկեղեցւոյ աւանդին։ Յիշեցնելով, որ այս տարուան աղօթքները պատրաստուած էին Հայաստանի Եկեղեցիներու կողմէ, Պապը նշեց, որ ատոնք վկայութիւն են այն քրիստոնէական քաջ հաւատքի մասին, զոր հայ ժողովուրդը դրսեւորած է իր պատմութեան ընթացքին. պատմութիւն մը, ուր նահատակութիւնը մշտական յատկանիշ եղած է։
Սրբազան Քահանայապետը հաւատացեալներուն կոչ ըրաւ հայեացք ուղղել Հայ Եկեղեցւոյ ԺԲ. դարու Կաթողիկոս Սուրբ Ներսէս Շնորհալիին, յիշատակելով զայն՝ որպէս միասնութեան անխոնջ գործիչ։ Պապի խօսքով՝ Սուրբ Ներսէս Շնորհալին խորապէս կը գիտակցէր, որ Եկեղեցւոյ միասնութեան որոնումը կը վերաբերի ամբողջ հաւատացեալ ժողովուրդին եւ կը ներառէ նաեւ յիշողութեան բժշկումը, որ կոչուած է «անցեալի վէրքերը փոխակերպել հաշտութեան ճանապարհներու»։
«Սուրբ Ներսէս կրնայ մեզ ուսուցանել նաեւ այն վերաբերմունքը, զոր պէտք է ունենանք մեր միասնութեան ճանապարհին, ինչպէս կը յիշեցնէր իմ երանաշնորհ նախորդ Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ.-ը. Քրիստոնեաները պէտք է ունենան ներքին խոր համոզում, որ միասնութիւնը անհրաժեշտ է ոչ թէ որեւէ ռազմավարական առաւելութեան կամ քաղաքական շահու համար, այլ՝ Աւետարանի քարոզութեան բուն նպատակի համար (Քարոզ՝ միջեկեղեցական արարողութիւն, Երեւան, 26 Սեպտեմբերի 2001)։
Իր խօսքի յաջորդ հատուածի մէջ Սրբազան Քահանայապետը յիշեցուց, որ հայերը որպէս առաջին քրիստոնեայ ազգ շատ կանուխ ընդունած են Աւետարանը՝ Փրկութեան Խօսքի անվախ քարոզիչներու շնորհիւ։ Այդ երկիրէն հաւատքը տարածուեցաւ Արեւելք եւ Արեւմուտք՝ դառնալով միասնութեան եւ խաղաղութեան սերմ։ Այս համապատկերին մէջ Պապը կոչ ըրաւ աղօթել, որպէսզի Աւետարանը շարունակէ Եւրոպայի եւ ամբողջ աշխարհի մէջ պտուղ տալ միասնութեան, արդարութեան եւ սրբութեան մէջ՝ ի նպաստ ժողովուրդներու եւ ազգերու խաղաղութեան։
Արարողութեան ընթացքին Հռոմի Քահանայապետը յատուկ ողջոյն յղեց Կ. Պոլսոյ Տիեզերական Պատրիարքութեան ներկայացուցիչ մետրոպոլիտ Պոլիկարպոսին, Վատիկանի մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ՝ Խաժակ Արք. Պարսամեանին, ինչպէս նաեւ Վատիկանի Քենթըրբերիի արքեպիսկոպոսի ներկայացուցիչ եպիսկոպոս՝ Էնթոնի Պոլին։
