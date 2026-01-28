Ս. ՊՕՂՈՍԻ ԴԱՐՁԻ ՏՕՆԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

Թարսուսի պատմական Ս. Պօղոս Եկեղեցի-յուշարձան-թանգարանին մէջ 25 Յունուար 2026, Կիրակի, Ս. Պօղոս Առաքեալի դարձի տօնին առթիւ Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ։ Արարողութեանց հանդիսապետեց եւ Ս. Պատարագը մատոյց Անատոլուի Պապական Փոխանորդ Մոնս. Անթուան Ըլկըթ Եպս.։ Ներկայ էին Հաթայի մեր եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւ եւ գաւառի համայնքներու տեսուչ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան, Թուրքիոյ Կաթողիկէ Հայոց Պատրիարքական Կառավարիչ Գերպ. Տ. Վարդան Թ. Ծ. Վրդ. Գազանճեան, շրջանի քաղաքներէն հոգեւոր հայրեր։ Ուղերձին մէջ Մոնս. Անթուան Ըլկըթ Եպս. Արժ. Տէր Հօր անձին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց ու յարգանքները յղեց Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր եւ Գերպ. Տ. Վարդան Գերապայծառին եւ ըսաւ, որ Աստուծոյ կոչումով Ս. Պօղոս Առաքեալի կեանքի փոփոխութիւնը Եկեղեցիներու միութեան համար օրհնութիւն եղաւ։ Արարողութեան մասնակցեցան զանազան քաղաքներէ ժամանած երիտասարդներ եւ այլ հաւատացեալներ, որոնք այցելեցին Ս. Պօղոսի ծնած ու սնած վայրը եւ հոգեւոր ապրումներ ունենալով վերադարձան իրենց տուները։ Տէր Հօր այս այցելութեան ընթացքին ընկերացաւ Իսկենտէրունի Ս. Քառասուն Մանկունք Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ Եուսուֆ Թապաշ։
