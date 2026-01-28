ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԴԱՐՁԵԱԼ ԺՈՂՈՎ ՄԸ ԳՈՒՄԱՐԵՑ

Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգը կը հաղորդէ որ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, երէկ, 27 Յունուարին, Մայր Աթոռի մէջ գումարուեցաւ Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի (ԳՀԽ) նոր ժողով մը։ Նիստը վարեց Վանական խորհուրդի Ատենապետ Նաթան Արք. Յովհաննիսեան։
ԳՀԽի ժողովը բացուեցաւ Տէրունական աղօթքով։ Ներկայացուեցաւ ժողովի օրակարգը, որուն մէջ ընդգրկուած էին եկեղեցւոյ կանոնական, վարչական, կարգապահական խնդիրներ։
Ապօրինի ազատազրկուած եկեղեցականներու, ազգային բարերարի (անունները չեն տրուած) դէմ դատական գործընթացներու եւ կայացուած դատավճիռներու, ինչպէս նաեւ հոգեւորականներու դէմ բռնաճնշումներու մասին զեկուցումներ ներկայացուցին փաստաբաններ Արա Զօհրապեան, Արսէն Պապայեան ու Յովհաննէս Խուդոյեան։
Արձանագրուեցաւ որ եկեղեցականներու դէմ առաջադրուած մեղադրանքներն ու բանտարկութեան միջոցները հիմնուած են ոչ-իրաւաչափ փաստերու վրայ, նաեւ իրաւական առումով ներհակ կը մնան օրինականութեան ու արդար դատաքննութեան հիմնական սկզբունքներուն, կը կրեն խտրական բնոյթ մը։
ԳՀԽն խստօրէն դատապարտեց ծառայող հոգեւորականներու դէմ գործադրուած ճնշումները, արձանագրուեցաւ որ այդ քայլերը Սահմանադրութեան ու օրէնքի ակնյայտ խախտումներ են։
Ժողովականները մերժելի նկատեցին պետական ու իրաւապահ մարմիններու ներգրաւումով ապօրինի գործողութիւնները եւ եկեղեցւոյ ներքին կեանքին հակասահմանադրական միջամտութիւնները։
ԳՀԽ-ն իր գնահատանքը յայտնեց փաստաբաններուն, «իրենց հետեւողական աշխատանքի, եկեղեցականներու եւ ազատազրկուած հայորդիներու իրաւունքներու պաշտպանութեան գործին մէջ ներդրած կարեւոր ջանքերու համար»։
ԳՀԽ-ն քննութեան նիւթ դարձուց Մասեացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Գէորգ Եպս. Սարոյեանի կարգազանց ընթացքը։
Արձանագրուեցաւ որ Գէորգ Սրբազան, վիճարկելով թեմակալ Առաջնորդի պաշտօնէն ազատ արձակուելու եւ Մայրավանք վերադառնալու Հայրապետական տնօրինութիւնը, փաստացի կերպով դրժած է հնազանդութեան իր ուխտը եւ դատական դիմում ներկայացուցած է ընդդէմ Սուրբ Էջմիածնի՝ պահանջելով վերականգնել առաջնորդական իր հանգամանքը։
ԳՀԽ-ն, անդրադարձ կատարեց նաեւ Գէորգ Սրբազանի հրապարակային ելոյթներու եւ յայտարարութիւններուն մէջ Մայր Աթոռի, ծառայակից եկեղեցականներու եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հասցէին հնչեցուցած զրպարտիչ մեղադրանքներուն, խստօրէն դատապարտեց Սրբազանի վարքագիծը, զայն որակելով եկեղեցական կարգի, կանոնական հնազանդութեան ու եկեղեցական միաբանութեան սկզբունքներու կոպիտ խախտում, առաջարկելով որ Վեհափառը կարգալոյծ հռչակէ Գէորգ Սրբազանը։
Եկեղեցւոյ առնչակից օրինագծերու մասին զեկուցումով մը հանդէս եկաւ իրաւագէտ Գէորգ Դանիէլեան։ Մասնաւորաբար անդրադարձ եղաւ հողային ու պատմամշակութային յուշարձաններու վերաբերեալ օրինագծերու նախաձեռնութիւններուն, որոնք կը խախտեն գործող օրէնքի կէտերը, կը խախտեն նաեւ սեփական իրաւունքի հիմնական սկզբունքները եւ կը ստեղծեն անհիմն ենթադրութիւններ, ըստ որոնց իբրեւ թէ Հայաստանեայց եկեղեցին կրնայ վաճառել այդ յուշարձանները։ ԳՀԽի դիրքորոշում արտայայտեց ըսելով որ ընդհանրապէս պէտք է արգիլել պաշտամունքային յուշարձաններու օտարումը՝ անկախ սեփականութեան ձեւէն։
Ժողովի ընթացքին քննարկուեցան Աւստրիոյ Փիոլթըն քաղաքի մէջ կայանալիք եպիսկոպոսաց ժողովի կազմակերպչական հարցերը։ Որոշուեցաւ ձեւաւորել կազմակերպիչ յանձնախումբ մը՝ ժողովի նախապատրաստական ու կազմակերպչական աշխատանքները համակարգելու նպատակով։
https://www.facebook.com/photo/?fbid=810972875296128&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun