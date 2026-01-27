«ՍԱՍՈՒՆ-ՊԻԹԼԻՍ» ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՆՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՈՒՆԻ

«Սասուն-Պիթլիս» հայրենակցական միութիւնը շուրջ ամիս մը առաջ ծանուցումով մը հաղորդած էր ընդհանուր ժողովի մասին։ Ժողովը կայացաւ նախընթաց օր, 25 Յունուար 2026 Կիրակի, ընտրելով նաեւ նոր վարչութիւնը։ Հայրենակցական միութեան վարչութիւնը կազմուեցաւ ըստ հետեւեալի։ Ատենապետ Արամ Տէմիր պաշտօնը փոխանցեց Թուրկայ Գափին։ Միւս անդամներն են՝ փոխատենապետ՝ Սամի Արթան, անդամներ՝ Սիրոփիան Տէմիր, Մելքոն Արըք, Գարին Տէմիր, Լենա Տէմիր եւ Կարպիս Գափ։ Պահեստի անդամները՝ Էլիզ Իւլիւթաշ, Երազ Պաղ, Լեզկին Էօճալ եւ Մայքըլ Թաշ։
Յաջողութիւն կը մաղթենք։
https://www.facebook.com/photo?fbid=810226918704057&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun