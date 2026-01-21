Araştırma: Avrupa’da dini pratikler azalırken ateizm yükseliyor

2020 yılında 753 milyonluk bir nüfusa sahip olan Avrupa’da, Pew Araştırma Merkezi verilerine göre kıtanın dini dağılımının üçte ikisi Hristiyanlardan (nüfusun yüzde 67’si), dörtte biri herhangi bir dine mensup olmayanlardan (nüfusun yüzde 25’i) ve yüzde 6’sı Müslümanlardan oluşuyordu.

Dünya genelinde Hristiyanlık 2010-2020 yılları arasında büyüme gösterse de, Avrupa’da Hristiyan olarak tanımlanan kişilerin sayısı azaldı. 10 yıl içinde Hristiyanların oranı nüfusun yüzde 74’ünden yüzde 67’sine geriledi.

Pew Araştırma Merkezi kıdemli demografı Conrad Hackett, Avrupa’da yaklaşık her üç kişiden ikisinin hala Hristiyan olarak tanımlandığını, ancak 2010 yılında bu oranın dörtte üç olduğunu belirtti.

Fransa ve İngiltere, Hristiyan çoğunluğunu kaybeden iki ülke olarak öne çıkıyor. Çalışmaya göre bu eğilimin temel nedeni dinden uzaklaşma. Ayrıca Yahudi nüfusu da 10 yıl içinde yüzde 8’lik bir düşüşle kıtadaki varlığında azalma görüyor.

Buna karşılık, mutlak sayılardaki artışlarıyla üç grup dikkat çekiyor. Bunların başında ateistler geliyor.

Demograf Hackett, analiz edilen yedi grup arasında, herhangi bir dine mensup olmayanların en çok büyüyen grup olduğunu ifade etti.

Herhangi bir dini aidiyeti olmayan kişilerin sayısı 10 yılda yüzde 37 arttı. Büyüme açısından bu grup, Hinduların (yüzde 30) ve Müslümanların (yüzde 15) önünde yer alıyor.

Ancak Hindular 2020’de Avrupa nüfusunun sadece yüzde 0,3’ünü oluşturuyordu.

Ateist ve sekülerlerin sayısındaki bu artış, Hristiyanlıktaki düşüşü yansıtıyor gibi görünüyor.

Hackett, Avrupa’daki en büyük değişimin din değiştirme kaynaklı olduğunu, insanların artık yetiştirildikleri dinle özdeşleşmediklerini ve bu değişimin çoğunun Hristiyan kökenli olup artık herhangi bir dinle bağ kurmadığını belirten kişilerden kaynaklandığını not etti.

Müslümanların sayısı son 10 yılda mutlak olarak yüzde 15,9 artsa da, Hackett Müslüman nüfus payının Avrupa genelinde yüzde 1 puandan biraz daha az büyüdüğüne dikkat çekti.

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Avrupa yaşlanan bir nüfusa sahip.

Yahudiler ve Hristiyanlar sırasıyla 52 ve 45 ile en yüksek ortanca yaşa sahip gruplar. Buna karşılık Müslümanlar, 34 yaş ile en genç dini grubu oluşturuyor.

Hackett, Müslümanların ve herhangi bir dine bağlı olmayanların ortalamada daha genç, genel nüfusun, Hristiyanların ve Yahudilerin ise ortalamada daha yaşlı olduğunu belirtti.

Bu veriler nüfus sayımları ve anketlerin bir sonucu olsa da, metodolojiler her zaman kıyaslanabilir değil.

Hackett, Avrupa’daki her ülkede farklılıklar olduğunu, bazı ülkelerin nüfus sayımlarında dini ölçtüğünü, birçoğunun ise ölçmediğini vurguladı.

Euronews