Davos’ta Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinden ‘barış’ mesajı

Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanları, 30 yıllık çatışmayı sona erdiren tarihi barış anlaşmasını imzaladıktan sonra ilk kez salı günü Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki bir Euronews panelinde birlikte yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşmasını Erivan, Bakü ve Güney Kafkasya için “muazzam bir kazanım” olarak nitelendirdi.

Aliyev, bu durumun “çok derin düşmanlık içindeki ülkelerin nasıl iş birliğine dönüşebileceğinin bir örneği” olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Bunu başardık. Adaleti, uluslararası hukuku, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü yeniden tesis ettik, ardından barışı sağladık,” diyerek, iki ülkenin “Avrasya’yı değiştirdiğini” sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, barışın sağlanmasındaki siyasi iradeleri nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ve Azerbaycan lideri Aliyev’e teşekkür etti.

Panele hitaben, Aliyev’in sözlerine ekleyecek “çok az şeyi olduğunu” belirten Haçaturyan, “aynı şeyleri tekrarlamak zorunda olduğunu” ifade etti.

Dönüşüme dair somut örnekler veren Haçaturyan, Erivan sakinlerinin artık araçları için Azerbaycan yakıtı satın alabildiğine dikkat çekti.

Haçaturyan, “Yıllar önce bundan bahsetseydiniz düşmanca bir tepki alırdınız. Ancak yaşadığımız yeni gerçeklik bu. Tanrıya şükür ki liderler bu yolu, geleceği ve ülkelerimizin barışını seçti,” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise kötüleşen jeopolitik koşullara dair karamsar bir değerlendirme yapmak üzere panele katıldı.

Mevcut gelişmeleri “Avrupa ile ABD arasındaki boşanma” olarak tanımlayan Vucic, küçük ülkelere “birlikte çalışma çağrısında” bulundu.

Vucic, “Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir dünyada yaşıyoruz ve bu yüzden küçük ülkeler bir araya gelmeli,” diyerek, Azerbaycan, Ermenistan ve daha geniş bölgeyi güçlü bir iş birliğine davet etti.

Sırbistan lideri, ABD – Avrupa geriliminin yansımalarının, Avrupalı şirketler de dahil olmak üzere küçük uluslara önemli ölçüde zarar vereceği uyarısında bulundu.

Vucic sözlerini şöyle tamamladı: “ABD ile Avrupa arasındaki bu boşanma sadece geçici bir sorun olmayacak, oldukça uzun sürecek ve sonunda bedelini hepimiz ödemek zorunda kalacağız.”

Euronews