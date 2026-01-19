Trabzon’daki Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı, 2025’te ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerinin yanı sıra birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Boztepe Mahallesi’nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın birkaç kez onarıldığı ve son şeklini 19. yüzyılda aldığı tahmin ediliyor.

Konumu ve şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güney bölümünde “kutsal su” bulunan kaya kilisesi ve girişindeki şapel ile birkaç hücreden oluşuyor.

Ayrıca, kaya kilisesindeki kitabelerde 3. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nin portreleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde restorasyon ve renovasyonu Eylül 2021’de tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra performans etkinlikleri, sanat galerileri ve özel çekimler gibi çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf sanatçılarının da ilgi gösterdiği manastır, 2025’te 25 bin 376 ziyaretçiyi ağırladı, birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

“Kültür ve turizmi bir araya getiren merkez haline geldi”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Kızlar Manastırı’nın bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Kızlar Manastırı’nın tarihi ve kültürel dokusuyla her dönem ilgi gördüğünü dile getiren Genç, “Kızlar Manastırı görsel olarak sanatsal etkinlikler ile uluslararası bir kısım organizasyonları icra ettiğimiz bir yer. O nedenle burayı daha güçlü ve işlevsel hale getirme çabasındayız.” ifadesini kullandı.

Genç, manastırın geçen yıl 25 bin 376 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Tarihi dokusunu gün yüzüne çıkardığımız Kızlar Manastırı, kültür ve turizmi bir araya getiren merkez haline geldi. Bu yıl da ziyaretçi sayısını artırmayı ve sanatsal etkinliklerin çeşitliliğini çoğaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kızlar Manastırı’nda düzenlenecek sergiler, konserler ve özel etkinliklerle hem Trabzonluları hem de şehir dışından gelen ziyaretçileri ağırlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Genç, “Amacımız manastırı sadece tarihi bir mekan olarak değil, kültür ve sanatın buluşma noktası olarak öne çıkarmak.” dedi.

Genç, turizmden beklentilerinin her dönem yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde Kızlar Manastırı’nın çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağına inandığını kaydetti.

AA