Hrant Dink katledilmesinin 19. yılında anıldı: Buradayız Ahparig

Artı Gerçek- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Hrant Dink, katledilmesinin 19. yıldönümünde anılıyor.

Hrant Dink için öldürüldüğü Agos Gazetesi’nine eski ofisinin bulunduğu ve bugün 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’na ev sahipliği yapan Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenleniyor.

Sebat Apartmanı üzerinde Hrant Dink’in fotoğrafı ile ‘Hafıza, hakikat, hayat, hasret’ yazısının yer aldığı afiş asıldı.

Ailesi, arkadaşları, Agos çalışanları, gazeteciler, insan hakları savunucuları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri anmada bir araya geldi.

‘BURADAYIZ AHPARİG’

“Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Buradayız Ahparig”, “Hrant için, adalet için”, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” ve “Biz bitti demeden bu dava bitmez” sloganları atılıyor.

BÜLENT AYDIN: HRANT’IN SÖZÜ YERDE KALMADI

Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bülent Aydın, “Hrant Dink’in sözü yerde kalmadı. O söz yıllar içinde büyüyor. Hrant vurulduğunda doğanlar bugün burada. Bu meydanın bir ucu Yenikapı’daki Balıklı Mezarlığı’ndadır. Bir ucu ülkeler ötesinde, Ararat Dağı’nın ardındadır. Bu meydanın bir ucu Malatya’dadır, bir ucu Diyarbakır’dadır. Kalplerimizi birleştiren iyiliktir. İsteğimiz adalettir. Yaşasın halkların kardeşliği” dedi.

EMRAH ŞAHAN: BEN DE ORDAYIM, ABİMİN DÜŞTÜĞÜ YERDEYİM

Anmada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın mesajı okundu. Şahan, “Sevgli Hrant Dink, hiç tanımadığım abi, ailesi, arkadaşları ve Şişli halkı; size Silivri’deki hücremden yazıyorum. Ama sanmayın ki yanınızda değilim, ben de oradayım, abimin düştüğü yerdeyim. Her yıl öfkeye, düşanlığa inat, kardeşlik duygularıyla bir araya gelen dostlarla birlikteyim. Siz de bugün adeta benimle berabersiniz. Şişli’nin demokrasiye ve birlikte yaşama dair verdiği mücadelenin bu durağında desteğinizi hissediyorum. Biz hep birlikte Hrant’ın izinde, adaletin peşinde olacağız. Söz veriyorum, seneye ben de o meydanda olacağım” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

