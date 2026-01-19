Hatay’da yüzyıllardır süren gelenek: Kıddes Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

Hatay’da Arap Hristiyanlar ve Arap Aleviler tarafından birlikte kutlanan Kıddes Bayramı, yüzyıllardır süregelen ortak bir inanç geleneği olarak yaşatılıyor. Peki, Kıddes Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

KIDDES BAYRAMI NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Kıddes Bayramı, kutsal sayma, dua etme, yüceltme ve Tanrı’ya şükretme anlamına geliyor. İnanca göre, bu özel gün Hz. İsa’nın suda arınıp ibadete başladığı ve duasına gök ve yeryüzündeki tüm varlıkların eşlik ettiği gün olarak biliniyor. Bu nedenle Kıddes, arınmayı, bereketi ve tüm varlıkların Tanrı’ya yönelişini simgeliyor.

Hatay’da Arap Aleviler’de geçmişte nehre girme, günümüzde ise rihen (reyhan) veya zeytin dallarını suda bekletip sabah o suyla saç tarama ritüeliyle anılıyor.

Kıddes Bayramı, sadece dini bir anlam taşımakla kalmıyor; aynı zamanda paylaşımın, dayanışmanın ve ailelerin bir araya geldiği bir gün olarak da önem taşıyor.

