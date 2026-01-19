Ezidilerden Almanya eleştirisi: Söz verilen adımlar atılmadı

Almanya’da üç yıl önce bugün Federal Meclis’in oy birliği ile Ezidi soykırımını tanıyan karar kabul edilmişti. Almanya Ezidiler Merkez Konseyi ise kararda vadedilen adımların atılmadığına dikkat çekiyor.

Almanya Federal Meclisi’nde 19 Ocak 2023 tarihinde IŞİD’in Irak’ın kuzeyindeki Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıyan bir karar kabul edilmişti.

Almanya Ezidi Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç, aradan üç yıl geçmesine rağmen kararda vadedilen adımların atılmadığını söylüyor.

Rheinische Post gazetesine konuşan Ortaç, mecliste oy birliği ile kabul edilen kararın Almanya’daki Ezidilerin yaşamının daha görünür hale geleceğine dair umut yarattığını, ancak aradan geçen sürede bu umudun boşa çıktığını söyledi.

Tutulmayan sözler

Federal Meclis’te kabul edilen soykırım kararında atılması gereken 20 adımın belirlendiğini anımsatan Ortaç, “Gerçekte ise ne federal ne de eyalet hükümetleri, kararda vadedilen adımların neredeyse hiçbirini hayata geçirmedi” dedi.

Meclis kararında, bir üniversitede Ezidi dini ve kültürü ile soykırıma ilişkin bir kürsünün kurulmasının öngörüldüğüne işaret eden İrfan Ortaç, bu kürsünün finansmanı konusunda federal ve eyalet hükümetleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığını, eyaletlerin federal hükümetten finansman garantisi talep ettiğini anlatı.

IŞİD katliamlarından kaçan Ezidi kadınlar uzun yıllar boyunca haber alamadıkların yakınlarını bulmaya çalıştı. Fotoğraf: Getty Images/AFP/T. Kienzle

Ayrıca Ezidi soykırımını anma yeri için iki buçuk yıl önce başvuruda bulunduklarını, halen arzu ettikleri sonucu alamadıklarını söyleyen İrfan Ortaç, okullarda Ezidi çocuklara hâlâ sık sık “şeytana tapanlar” olarak hakaret edildiğini, Ezidi kültürü hakkında tartışmalarda argümanlar sunabilecek kadar bilgi sahibi olmadıkları için öğretmenlerin “çaresizce kenarda durup yaşananları izlediklerini” kaydetti.

Ezidilerin sınır dışı edilmesine tepki

Almanya Ezidi Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç, Ezidilerin Almanya’dan sınır dışı edilmeleriyle ilgili politikaları da eleştirdi.

Meclis kararında, Ezidilerin aceleyle sınır dışı edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldığını hatırlatan Ortaç, “Tam tersi gerçekleşiyor. İlk olarak lobisi olmayan grubu sınır dışı ediyorlar” dedi.

Dürüst bir muamele beklediklerine vurgu yapan İrfan Ortaç, Ezidilerin 50 yıldan fazla bir süredir Almanya’da yaşadıklarına, Alman vatandaşı olduklarına dikkat çekerek, “Dini düşmanlık görmeden ibadet etme hakları, diğer tüm vatandaşlar gibi korunmalıdır” sözlerine vurgu yaptı.

250 bin Ezidinin yaşadığı Almanya, Avrupa’daki en büyük Ezidi diasporasının yaşadığı ülke konumunda.

IŞİD, 2014 yılında Ezidi azınlığın yüzyıllardır yaşadığı Kuzey Irak’taki Şengal Dağı’nı ele geçirmiş, cihatçılar binlerce Ezidi erkeği öldürürken, Ezidi kadın ve kızları da köleliğe zorlamıştı.

AFP, KNA, epd /DA, HS

