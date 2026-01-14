Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025’e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Maşalyan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

“Gazze: Açlık” kategorisinde Ali Jadallah’ın Gazze’de zorla yerinden edilen Filistinliler’in topraklarına dönmesine ilişkin fotoğrafını seçen Maşalyan, “Portre” kategorisinde Cem Genco’un “Altın değerinde” isimli fotoğrafını oyladı.

Maşalyan, “Haber” kategorisinde tercihini Emin Sansar’ın “Kutlamalar” adlı fotoğrafından yana kullanırken, “Spor” kategorisinde Orhan Çiçek’in “Zirvenin sahibi”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Dolunaya inat”, “Günlük Hayat” kategorisinde ise Fareed Kotb’un “Çocuk her yerde çocuk” fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından AA muhabirine değerlendirme yapan Maşalyan, hayatın sürekli bir akış içinde olduğunu, fotoğrafçıların da o akışı donduran karelerde bir şekilde tarih yazdığını, bunun hayata karşı duyarlılığı artıran bir bakış olduğunu söyledi.

Maşalyan, herkesin cebinde teknik anlamda neredeyse mükemmele yakın fotoğraf çekebileceği bir telefonu olduğunu ama yine de hayatın enstantanelerini yakalamanın, onları kayda geçirmenin ve başkalarının hizmetine sunmanın güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

İncelediği fotoğraflarda emeği ve özeni fark ettiğini dile getiren Maşalyan, “Kolay anlar değil yakalananlar ama her biri anlamlı. Benim bu seneki seçimlerim daha çok umut vadeden yaşama sevincini, güvenini aktaran fotoğraflar oldu. Çünkü zannederim ki bu sene çok umuda ihtiyacımız var. İnsanlıkta olan iyiliğe, içimizdeki güce, gelecek güzel günlere güvenmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA’nın 2012’den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra “Gazze: Açlık” ve “Portre” başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, “yilinkareleri.aa.com.tr” internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00’ye kadar devam edecek.

AA