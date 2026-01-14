Lavaş: Ermeni mutfağının vazgeçilmez ekmeği

Ermeni mutfağında lavaş, ince ve yumuşak bir yassı ekmek olarak özel bir yere sahiptir ve yüzyıllar boyunca Ermeni sofrasının temel unsurlarından biri olmuştur. Un, su ve tuzdan yapılan lavaş, geleneksel olarak tandırda pişirilir ve yalnızca bir gıda ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak kabul edilir.

Lavaşın yapım süreci basit olmakla birlikte ustalık gerektirir. Un; su, tuz ve maya ile karıştırılır, yumuşak bir hamur yoğrulur ve yaklaşık 30 dakika sıcak bir ortamda dinlendirilir. Daha sonra hamur bezelere ayrılır, oklava ile açılarak ince tabakalar hâline getirilir. Lavaş, yüksek ısıda her iki yüzü yalnızca birkaç saniye pişirilir.

Taze pişmiş lavaş eşsiz bir koku yayar ve özellikle keçi peyniri ile taze yeşilliklerle birlikte son derece lezzetlidir. Pişmiş lavaş ayrıca kurutularak uzun süre saklanabilir; kullanılmadan önce hafifçe nemlendirilmesi yeterlidir ve böylece lavaş yeniden yumuşaklığını kazanır.

