ABD ile Ermenistan’dan Zengezur’da “Trump rotası” anlaşması

ABD ile Ermenistan, Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlayacak Zengezur Koridoru girişimine yönelik çerçeve anlaşmayı imzaladı. Trump rotası olarak da bilinen hattı işletecek şirketin yüzde 74’ü ABD’ye ait olacak.

ABD ile Ermenistan, “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” (TRIPP) olarak adlandırılan Zengezur Koridoru girişiminin uygulanmasına yönelik resmi çerçeve belgesini yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Washington’daki görüşmeleri sırasında, TRIPP Uygulama Çerçevesi’nin imzalandığını ve kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı.

Uygulama çerçevesine göre proje, Ermenistan’da kurulacak TRIPP Kalkınma Şirketi aracılığıyla yürütülecek. Şirketin yüzde 74’ü ABD’ye, yüzde 26’sı Ermenistan’a ait olacak. İlerleyen aşamada, Ermenistan’ın payının yüzde 49’a çıkarılması öngörülüyor. Şirket, demiryolu, karayolu, enerji ve dijital altyapı projelerinden sorumlu olacak.

Ortak bildiride, belgenin Ağustos ayında Beyaz Saray’da imzalanan Ermenistan-Azerbaycan ortak deklarasyonunun devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Ağustos ayında Washington’da varılan anlaşmadan önce “Zengezur Koridoru” olarak bilinen ticaret yolu, Azerbaycan ile Türkiye sınırında Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden kara bağlantısı sağlamayı hedefliyor.

Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan ayağındaki inşaat çalışmaları. Fotoğraf: Resul Rehimov / Anadolu/picture alliance

Rubio: Egemenliği zedelemeyen örnek bir model

Belgede, projenin Ermenistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesine tam saygı temelinde yürütüleceği vurgulandı, TRIPP’in hukuki bağlayıcılığı olmayan bir uygulama çerçevesi olduğu belirtildi.

Ermenistan, sınır güvenliği, gümrük işlemleri ve egemenlik yetkilerinin tamamen kendi kontrolünde kalacağını, hiçbir egemenlik yetkisinin devredilmeyeceğini de açık şekilde kayda geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, TRIPP’in “egemenliği zedelemeden ekonomik entegrasyonun mümkün olduğunu gösteren bir model” olduğunu söyledi. Rubio, “Bu anlaşma, Ermenistan’ın egemenliğine hiçbir şekilde zarar vermiyor. Aksine, ekonomik refah ve bölgesel entegrasyon için örnek bir yol sunuyor. TRIPP, dünya için de örnek olabilecek bir modeldir” dedi.

Rubio ayrıca, TRIPP’in ABD ile Ermenistan arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini ve iki ülke ilişkilerinin bu projelerle derinleştiğini ifade etti.

Türkiye ile bölgesel normalleşme vurgusu

Belgede, TRIPP’in başarısının Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin kalıcı hale gelmesine ve Ermenistan-Türkiye normalleşmesine bağlı olduğu vurgulandı.

ABD’nin projeye siyasi ve teknik destek vermeye devam edeceği de kaydedilen belgede, TRIPP’in nihai hedefinin, Güney Kafkasya’da barış, ekonomik entegrasyon ve karşılıklı bağımlılık yoluyla kalıcı istikrar sağlamak olduğu belirtildi.

Deutsche Welle