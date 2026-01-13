Rusya ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasında gerilim

Rus istihbaratı, Fener Rum Patrikhanesini İngiliz istihbaratı ile iş birliği yaparak Rus Ortodoks Kilisesi’ne karşı komplo kurmakla suçladı. Patrikhane’den “yalan haber” yanıtı geldi.

Rusya‘nın dış istihbarat kurumu SVR, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi yönetimine ağır ithamlarda bulunarak Patrik Bartholomeos’u Rus Ortodoks dünyasına karşı komplo girişiminde bulunmakla suçladı.

“Konstantinopolis Patriği Bartholomeos: Cübbeli deccal” başlıklı yazılı açıklamada, Patrik’in “Rus Ortodoks dünyasında ayrılık tohumları ekmek amacıyla Batılı yetkililerle birlikte hareket ettiği” ileri sürüldü.

İngiliz istihbaratıyla iş birliği iddiası

İngiliz istihbaratının, Patrik Bartholomeos’un Rus Ortodoks Kilisesi’ni dışlama faaliyetlerini her türlü yolla desteklediğini iddia eden SVR, İngiliz gizli servislerinin Avrupa ülkelerindeki Ortodokslar arasında Rusya karşıtı duyguları körükleyerek Patrik Bartholomeos’a yardımcı olduğunu öne sürdü.

Bartholomeos’un, Litvanya, Letonya ve Estonya’daki kiliseleri Rus kilisesinden koparmaya çalıştığı iddiasına da yer verilen açıklamada, bu amaçla “yerel milliyetçiler ve Neonazilerin desteklendiği” ileri sürüldü. Ayrıca Bartholomeos’un Sırp Ortodoks Kilisesi’ni zayıflatmak amacıyla Karadağ Ortodoks Kilisesi’ne “otosefali” yani kendi kendini yönetme yetkisi vermeyi planladığı da iddia edildi.

Sırp kilisesi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova ile bağlarını koruyan az sayıdaki kurumdan biri olmuştu.

Patrikhane’den Rusya’ya yanıt

SVR’in iddialarıyla ilgili Patrikhane bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Moskova’nın iddiaları “hayal ürünü senaryolar ve yalan haber” olarak nitelendirilerek Rusya’nın, 2018’de Ukrayna kilisesine bağımsızlık verilmesinden bu yana Patrikhaneyi sürekli olarak hedef aldığı kaydedildi.

Fener Rum Patrikhânesi 2018 yılında Ukrayna Ortodoks Kilisesine “otosefal” yani kendi kendini yönetme yetkisi vermiş, bu karar Ukraynalı dindarlar üzerinde Rusya’nın nüfuzunu azalttığı için Moskova’nın tepkisini çekmişti. 2022’deki Ukrayna işgalinin ardından ise Ortodoks dünyası Moskova Kilisesi’nden giderek daha fazla uzaklaştı.

