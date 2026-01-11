Papa’dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İran ve Suriye’deki gelişmeler için diyalog, Ukrayna’da ise barışa ulaşmak amacıyla çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Vatikan’ın Aziz Petrus Bazilikası’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, daha sonra uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa 14. Leo, son günlerde Orta Doğu’da özellikle de İran ve Suriye’de yaşananları düşündüğünü belirterek, “Buralarda süregelen gerilimler birçok kişinin ölümüne yol açıyor. Diyaloğun ve barışın sabırla geliştirilmesini, tüm toplumun ortak iyiliğinin gözetilmesini temenni ediyor ve bunun için dua ediyorum.” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Papa, “Ukrayna’da, özellikle enerji altyapılarını hedef alan, yeni ve son derece ağır saldırılar, tam da sert soğuk havaların arttığı sivil halkı derinden etkiliyor. Acı çekenler için dua ediyorum ve şiddetin durması, barışa ulaşmak için çabaların artırılması çağrımı yineliyorum.” diye konuştu.

AA